La saison 3 de «Narcos : Mexico» verra bien le jour

Après des mois d’attente, les fans de «Narcos : Mexico» viennent d’apprendre que la série était renouvelée pour une saison 3 par Netflix. Un vrai soulagement, avec un changement notable à la clef.

En effet, le showrunner Eric Newman va céder sa place au co-créateur de la série, Carlo Bernard. Une décision saluée par le premier, rapporte le site américain The Hollywood Reporter. «Netflix a vu le potentiel de la série à l'époque, et leur confiance en nous n'a jamais faibli. Carlo Bernard est la première personne avec laquelle j'ai évoqué ce projet, il y a plus de 10 ans, et je suis ravi de laisser la direction de cette saison 3 entre ses mains extrêmement compétentes», commente-t-il.

Cette saison 3 se déroulera dans les années 1990, au moment où la mondialisation du commerce illégale de la drogue connaît une expansion vertigineuse. Ce qui a pour conséquence directe de créer des tensions entre les différents cartels suite à l’explosion de l’empire de Félix. «Alors que les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux bouleversements politiques et à l'escalade de la violence, une nouvelle génération émerge», précise le synopsis officiel.

A noter que Wagner Moura, qui a incarné Pablo Escobar dans les deux premières saisons de Narcos, sera de retour dans cette saison 3 de Narcos : Mexico en tant que réalisateur de deux épisodes. Netflix n’a pas encore donné de date concernant la mise en production de cette saison 3.