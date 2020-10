Nicole Kidman signe pour une nouvelle série sur Amazon

Après «Big Little Lies» et «The Undoing», Nicole Kidman va poursuivre son expérience sur le petit écran dans la série «Things I Know To Be True» qui vient d’être commandée par Amazon Prime Video.

La comédienne australienne incarnera le rôle principal de ce drame familial dont elle sera également la productrice. Adaptation de la pièce australienne éponyme d’Andrew Bovell, Things I Know To Be True «traite de la résilience d'un mariage durable et de la nature évolutive de l'amour d'une famille, alors que Bob et Fran Price regardent leurs enfants adultes prendre des décisions inattendues qui changent le cours de leur vie», précise le synopsis officiel.

«Je n’oublierai jamais l’expérience que j’ai vécue en regardant la pièce d’Andrew à Sydney, en ayant une de ces expériences théâtrales transcendantes. La pièce d’Andrew est exquise et ses scripts pour la série sont tout aussi bons», s’est réjouie Nicole Kidman dans un communiqué. A noter que cette série a été pensée pour durer plusieurs saisons sur Amazon Prime Video.

Autrefois actrice incontournable du cinéma, Nicole Kidman enchaîne les projets à la télévision. Elle sera prochainement au générique de Nine Perfect Strangers sur la plate-forme de streaming Hulu, puis de Pretty Things, attendue sur Amazon. La comédienne de 53 ans a également confirmé que Big Little Lies devrait avoir une saison 3.