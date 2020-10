«The Mandalorian» saison 2 : que s’est-il passé dans la saison 1 ?

Enfin, la voilà ! Disney+ vient de mettre en ligne, ce vendredi, le premier épisode de la saison 2 de «The Mandalorian». Pour ceux qui aurait besoin d’une piqûre de rappel des événements de la première, voici un petit récapitulatif.

La plate-forme de streaming elle-même a pensé aux fans de la série en publiant une courte vidéo qui retrace les grandes lignes de la saison 1.

Revivez la première saison de #TheMandalorian avant le début du nouveau chapitre, en streaming dès vendredi sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/zP71jr0UEJ — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) October 28, 2020

L’histoire de The Mandalorian se déroule 5 ans après l’Episode VI : le retour du Jedi, conclu par la chute de l’Empire galactique. Les téléspectateurs découvrent le chasseur de primes Din Djarin – plus communément appelé Mando – issu du peuple des Mandaloriens. Un jour, un mystérieux client lui confie la mission de retrouver l’Enfant, et de le lui rapporter en échange d’une forte récompense. Mando parvient à le trouver, mais au moment de le donner au client, il s’interroge sur le devenir de ce petit être doué de la Force, et de la même race que le grand maître Jedi, Yoda.

Redoutant que l’Enfant soit tué, Mando décide d’enfreindre le code de la Guilde des chasseurs de prime en neutralisant le client, avant de s’enfuir avec l’Enfant. Très vite, il se retrouve pourchassé par les mercenaires travaillant pour Greef Karga (Carl Weathers) et l’armée de l’Empire galactique. Cette dernière répond aux ordres de l’officier Moff Gideon, un adversaire redoutable armé du Sabre Noir qui souhaite plus que tout mettre la main sur l’Enfant. Mando a juré de protéger l’Enfant, et de le ramener sur sa planète natale (sans savoir où elle se trouve).

La saison 2 verra Moff Gideon poursuivre sans relâche Mando et l’Enfant. De nouveaux personnages vont faire leur apparition. Et les fans de la série devraient en apprendre plus sur les véritables origines de Bébé Yoda, ainsi que le lien de Mando avec la Death Watch, le groupe de Mandaloriens dissidents qui lui a sauvé la vie quand il était enfant.