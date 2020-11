Malika Ménard raconte sa rencontre glaçante avec Donald Trump

Invitée de l’émission «Les enfants de la télé», hier soir sur France 2, Malika Ménard a raconté sa rencontre glaçante avec le président américain, Donald Trump, quand celui-ci était à la tête du concours Miss Univers.

La Miss France 2010 a notamment décrit les coulisses du concours de beauté une semaine avant la cérémonie, au moment où les candidates devaient être passées en revue par Donald Trump. Il a été demandé aux jeunes femmes de se maquiller, de se coiffer, et de s’habiller dans une tenue ultra-sexy afin que le patron de Miss Univers puisse faire une pré-sélection des candidates.

«Le jour où Donald Trump arrive, on nous a offert, à toutes, une robe ultra-moulante, avec un gros décolleté, les jambes à l'air, enfin la totale, pimpées. (…) On m'a dit ‘fais ton regard de salope’ et comme je sais pas ce que ça veut dire je n'ai pas su faire (...) y'a des filles qui se sont effondrées après ça», explique la jeune femme à Laurent Ruquier et aux invités présents en plateau. Malika Ménard précise que le président américain a ensuite choisi 5 filles, celles qui auront l’opportunité de remporter le concours.

«Avec le recul, ce sont des situations surréalistes, franchement ce n’est pas glorieux», lâche Malika Ménard, qui a terminé 13e du concours Miss Univers. «C’est le marché aux esclaves !», reconnaît Michel Boujenah, présent sur le plateau de l’émission.