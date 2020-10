The Comey Rule : l’édifiante série à charge contre Donald Trump à voir à partir de ce jeudi 29 octobre sur Canal+

Alors que la présidentielle américaine entre dans sa dernière ligne droite, Canal+ propose ce jeudi 29 octobre, à 21h05, la minisérie «The Comey Rule» (2020).

Diffusée en septembre sur Showtime et composée de quatre épisodes de 52 minutes, «The Comey Rule» de Billy Ray est adaptée de l’autobiographie de James Comey, directeur du FBI de 2013 à 2017 qui, en charge de l’enquête sur les e-mails de la candidate démocrate Hillary Clinton, aurait malgré lui joué un rôle dans l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis. La série revient plus exactement sur les événements survenus dans les coulisses de la campagne électorale entre septembre 2016 et début 2017, soit des prémices de l’enquête russe jusqu’aux premiers pas de Donald Trump à la Maison Blanche.

The Comey Rule dresse le portrait de deux hommes de pouvoir aux conceptions de l’éthique et de la loyauté diamétralement opposées, d’un côté James Comey (remarquable Jeff Daniels), fonctionnaire à la droiture exemplaire, de l’autre Donald Trump (interprété par un incroyable Brendan Gleeson) dont les terrifiantes actions font trembler la démocratie américaine et le monde avec. «Il était important de raconter cette histoire avant que nos concitoyens ne retournent aux urnes», a confié le créateur Billy Ray lors du festival Canneseries. «Il ne s’agit pas de politique, mais d’information», a de son côté affirmé l'acteur Jeff Daniels, avant d'ajouter : «La démocratie est fragile, il faut la protéger.»

Diffusée dans le cadre de la programmation spéciale présidentielle US «Une Semaine Américaine», The Comey Rule débutera ce jeudi 29 octobre à 21h05 sur Canal+. A noter qu’à la suite des deux premiers épisodes, la chaîne cryptée diffusera «House of Series», un documentaire qui analyse la fascination qu’exercent la Maison Blanche et ses occupants sur les créateurs de fiction.