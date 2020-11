Koh-Lanta : la finale sera divisée en deux épisodes

Comme cela avait été le cas, pour la première fois en 19 ans, avec la précédente édition en raison de la pandémie de coronavirus, la finale de «Koh Lanta Les 4 Terres» sera diffusée en deux soirées.

L’épreuve d’orientation sera retransmise sur TF1 le 27 novembre. Il faudra ensuite, théoriquement, attendre le 4 décembre pour l’épreuve des poteaux et l’annonce, en direct, du nom du grand gagnant. «Nous gardons la mécanique qui avait été mise en place lors de la (première, ndlr) période de confinement, à savoir un épisode qui présente l’orientation, et le vendredi suivant un épisode des poteaux avec un plus long direct», a confié Adventure Line Production à puremedia.com. La production précise cependant que cette fois-ci, la finale n’a «pas été découpée en deux parties», mais qu’il s’agit en fait de proposer un épisode supplémentaire. «Cela n’a rien à voir avec la mise en confinement. Cela avait été défini bien en amont», explique ALP. Cette saison de Koh-Lanta comptera donc 15 épisodes au lieu des 14 habituels.

Le direct se passera-t-il comme au printemps dernier ? Les mesures sanitaires devront sûrement se calquer sur le même dispositif. « Sur le plateau, avec l'aide d'une société spécialisée, nous nous sommes assurés du respect des distances. Tout le monde sera espacé de 1,20 m, ce qui est supérieur à la distance préconisée. Nous avons refait une partie du décor pour habiller la partie qui sera sans public. Il y aura un aventurier par loge et chacun disposera d'un kit de maquillage à usage unique. Le masque sera obligatoire pour tout le monde, un contrôle de température aura lieu», avait détaillé pour puremedias la productrice Alexia Laroche-Joubert. Avant de préciser qu'«au grand dam de tout le monde, il n'y aura pas de table de régie. Un sens de circulation sera mis en place, tout comme un nettoyage et une désinfection quotidienne des lieux puisque l'installation est en cours. Nous sommes au maximum du respect des gestes barrière ».

A noter que le tournage de la prochaine a déjà commencé. L’animateur Denis Brogniart est actuellement en Polynésie française, où les équipes, contraintes de respecter « un isolement strict pour des raisons sanitaires évidentes », sont logées sur un bateau.