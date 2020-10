Koh-Lanta : après l'élimination de son regretté fils, le père de Bertand-Kamal fait d'émouvantes déclarations

Disparu le 9 septembre dernier des suites d'un cancer, Bertrand-Kamal a été éliminé de Koh-Lanta Les 4 terres dans l’épisode diffusé vendredi dernier.

Après 25 jours d’aventure, le candidat très apprécié des autres aventuriers ainsi que des téléspectateurs a quitté les Fidji après avoir échoué à un jeu d’adresse. A la fin de l'émission son père, Samir, est revenu en compagnie de Denis Brogniart sur le parcours du jeune homme. «C'était le rêve de sa vie et il l'a réalisé. Malheureusement, on connaît la suite, mais je le dis aujourd'hui, devant vous, devant les téléspectateurs qui nous regardent : il voulait que cette émission continue pour lui. Et je vous dis merci de la faire continuer, car c'est grâce à ces épisodes que j'ai l'impression que mon fils est encore avec moi.», a-t-il notamment déclaré avant de revenir sur la maladie contre laquelle son enfant a dû se battre pendant de longs mois.

«Malheureusement mon fils d'amour il a eu cette terrible maladie qui est le cancer du pancréas, mais il a été courageux du début jusqu'à la fin», a-t-il confié. «Il m'a surpris de son courage, il y croyait, on y croyait tous ensemble. Il se battait contre un dragon et on a perdu une bataille». «On se souviendra d’un aventurier charismatique, bienveillant et talentueux », a de son côté rappelé l’animateur.

Dans le même temps les co-équipiers de Bertrand-Kamal ont été nombreux à faire part de leur émotion sur les réseaux, notamment sa partenaire et amie Hadja. « Tu es l’aventurier que tout le monde rêve d’avoir dans son équipe et heureusement tu étais dans la mienne ! Mon plus beau plaisir était de te voir tous les vendredis et voir ton magnifique sourire. Me dire que cela est terminé me fait mal au cœur », a-t-elle réagi.