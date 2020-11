Koh-Lanta : la prochaine saison pourrait être diffusée dès le début de l’année 2021

Denis Brogniart est actuellement en Polynésie, non pas pour échapper au confinement, mais pour le tournage de la prochaine saison de Koh-Lanta. Qui pourrait être diffusée sur TF1 dès le début de l’année 2021.

Une information qui peut paraître étonnante puisque l’édition actuelle, baptisée «Les 4 Terres», est toujours en cours de diffusion avec une grande finale découpée en deux parties. Et dont la diffusion est programmée pour les 27 novembre et 4 décembre.

Si aucune information concernant le tournage en Polynésie française – où les équipes du jeu d’aventure de TF1 se sont installées afin d’être moins embêtées par les restrictions liées à l’épidémie de coronavirus – n’a filtré pour le moment, il semblerait que la première chaîne pourra compter dessus pour remplir sa grille des programmes à l’entame de l’année 2021, selon une information révélée par Europe 1.

Tournage du prochain #kohlanta en cours en Polynésie française. Sites sublimes avec ici, Bora Bora dans mon dos. #monbureaudujour Pensées et courage pour cette période de confinement qui commence. Ce partage pour vous permettre de garder le moral. @Levis_FR @KohLantaTF1 @tf1 pic.twitter.com/yVEVV9Djeb — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) October 30, 2020

«TF1 dispose en effet déjà de plusieurs cartouches pour ses primes de fin de semaine de l’année prochaine. Parmi elles, le retour attendu de The Voice. Mais aussi une nouvelle saison de Koh-Lanta actuellement en cours de tournage, et qui arrivera selon toute vraisemblance à l'antenne à la fin de l’hiver ou au début du printemps», précise un article publié sur le site de la radio. Les fans du jeu d’aventure de la première chaîne peuvent se réjouir. L’attente entre «Les 4 Terres» et la future édition de Koh-Lanta pourrait ne durer que quelques mois, voir quelques semaines.