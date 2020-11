Dix pour cent : une saison 5 est-elle envisageable ?

La saison 4 de «Dix pour cent» s'est terminée, hier, sur France 2. Avec une conclusion qui laisse peu de place à une suite. Mais l’espoir de voir la série se poursuivre existe bel et bien.

Que ce soit dans sa forme actuelle, ou dans une autre. En octobre dernier, le réalisateur Marc Fitoussi – invité du podcast SERIELAND d’Europe 1– expliquait que l’ensemble des équipes de Dix pour cent étaient motivées à l’idée de poursuivre l’aventure. «Au Festival Canneseries, où l’on présentait les deux premiers épisodes de la saison 4, on n’a fait que parler de ça avec l’équipe. On se disait : ‘Il faut qu’on recommence’ (…) Est-ce que ce sera une saison 5 ? Est-ce que ce sera un Christmas Episode ? Ce que je peux dire, simplement, c’est que tous ceux qui ont fait la série en ont très envie, à commencer par les acteurs», souligne-t-il.

Marc Fitoussi précise toutefois que, à l’heure actuelle, l’idée est de prendre du recul, et d’attendre les retours des téléspectateurs avant d’envisager une suite éventuelle hors des décors de la série, et (SPOILER) sans l’agence ASK, qui n’existe plus dans l’histoire. «Mais Dix pour Cent peut exister sans ASK. Est-ce qu'on a besoin de ces locaux ? Est ce qu'on ne peut pas déménager ? Est ce qu'on ne peut pas s'implanter ailleurs ?», interroge Marc Fitoussi.

Des propos qui font échos à ceux tenus par Michel Feller, le producteur de Dix pour cent et Dominique Besnehard, créateur de la série, en janvier dernier. «Il n'y aura très probablement pas de saison 5, il n'y en a pas en écriture. Économiquement, ce n'est plus possible de faire une saison 5. Mais il pourrait y avoir une déclinaison de la série sous une autre forme», expliquait le premier.

Pour Dominique Besnehard, une association future avec Netflix, et une délocalisation de l’histoire à New York, pourrait être envisagées à l’avenir. «Il n'y a jamais de dernière saison pour moi. Dans l'épisode 6, tout le monde se sépare, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se retrouver. Anne Holmes (directrice de la fiction chez France Télévisions, ndlr) a une idée mais je ne peux pas en dire plus. J'aimerais bien qu'on tourne à New York, on pourrait s'associer à Netflix», expliquait-il. Il a par ailleurs précisé le 4 novembre dernier sur le plateau de 6 à la maison qu'il «y a beaucoup de gens qui nous disent que ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Moi, ce que je pense, c'est que l'on doit bien réfléchir. On a l'idée de faire un unitaire, soit un 90 minutes, le temps de réécrire».

Alors, quel avenir pour Dix pour cent ? Une suite sous une autre forme, ou simplement un épisode spécial de 90 minutes, voir une adaptation au cinéma ? Les fans vont devoir s'armer de patience avant d’en savoir plus, mais tout espoir n’est pas perdu. Loin de là.