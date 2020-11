«Le Gala du Jamel Comedy Club» : un événement à suivre le 2 décembre sur Canal+

Le Jamel Comedy Club prend ses quartiers sur Canal+, le 2 décembre prochain à 21h, pour une soirée exceptionnelle dans la salle mythique du Paradis Latin. Un spectacle où l’humour se joint à l’esprit du cabaret.

Plus ancien cabaret de Paris, construit par Gustave Eiffel et inauguré lors de l’exposition universelle de 1889, le Paradis Latin accueillera sur sa scène 9 pépites du stand-up français avec Ayoub Marceau, Morgane Cadignan, Az, Samuel Bambi, Félix Dhjan, Pierre Thevenoux, Rey Mendes, Fanny Ruwet et Paul Mirabel. Les téléspectateurs auront également le plaisir de profiter des chorégraphies des danseuses du cabaret, des invités présents pour l’occasion, et même une mystérieuse licorne, pendant la soirée.

En 10 saisons, le Jamel Comedy Club s’est imposé comme une référence de l’humour en France. L’émission incarnée par Jamel Debbouze a permis de lancer les carrières de nombreux talents aujourd’hui incontournables de la scène francophone, notamment Fabrice Eboué, Blanche Gardin, Alban Ivanov, ou encore Inès Reg. Dans ce gala de 90 minutes, le programme proposera, en plus de la performance des artistes, des vidéos, des sketchs, des happenings, et des interactions avec le public.

Le Gala du Jamel Comedy Club, le 2 décembre à 21h sur Canal+ (et disponible ensuite en replay sur myCANAL).