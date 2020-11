The Mandalorian : qui est Moff Gideon, le méchant de la série ? (SPOILERS)

Moff Gideon, brillament incarné par Giancarlo Esposito, est apparu en chair et en os dans «The Mandalorian» dans l’épisode 7 de la saison 1. Identifié comme le principal méchant de la série, on ne sait que peu de choses sur ce personnage.

Les fans de The Mandalorian, et de l’univers Star Wars en général, ne sont pas du genre à rester dans leur canapé à ne rien faire. Quand Moff Gideon a montré le bout de son nez sur le petit écran, nombreux sont ceux qui ont cherché à en savoir plus sur celui qui a conclu la première saison avec le Darksaber à la main (dont nous avons parlé ICI).

Que sait-on sur Moff Gideon ?

La série a permis de révéler que Moff Gideon est un ancien officier du Bureau de la Sécurité de l’Empire, une agence de renseignement de pointe chargée de s’assurer de la loyauté des citoyens. Le terme «Moff», que certains se souviennent peut-être avoir déjà entendu dans L’Épisode IV : Un Nouvel Espoir, désigne un gouverneur impérial responsable d'une zone du vaste territoire spatiale contrôlée par l’Empire, dont il doit assurer la gouvernance.

On ne sait pas si Gideon est encore le gouverneur officiel d’une région de l’Empire depuis la chute de celui-ci. Par contre, nous pouvons en déduire que la planète Mandalore se trouvait dans le périmètre en question, puisque Gideon a activement participé à la bataille entre les forces de l’Empire et les Mandaloriens – un événement connu sous le nom de la Grande Purge – et au siège de la planète baptisé la «Nuit des milles larmes de sang», qui a marqué le massacre de la population, et poussé à la fuite la poignée de survivants.

Aussi, malgré la chute de l’Empire, Moff Gideon n’a manifestement pas abandonné sa mission de pourchasser les Mandaloriens. Et, comme une ultime insulte à ce peuple, c’est lui qui porte désormais, à la ceinture, le Darksaber. Le sabre laser à la lame sombre créé par un Jedi mandalorien, et qui revêt une valeur hautement symbolique pour eux. Si Moff Gideon est en possession de cette arme, cela veut dire que la dernière personne à qui elle appartenait, à savoir Bo-Katan Kryze (dernier leader connu des Mandaloriens), a été tuée lors de la Grande Purge.

Pour quelle raison Moff Gideon veut-il capturer Bébé Yoda ?

Officiellement, nous n’en savons pas beaucoup plus sur Moff Gideon. A part qu’il est activement à la recherche de l’Enfant, alias Bébé Yoda. Et qu’il est prêt à tout pour mettre la main dessus. La raison ? La série n’a pas encore révélé la motivation exacte de Gideon sur ce point. Mais plusieurs théories ont été avancées par les fans. Dont une particulièrement intéressante émanant d’un utilisateur de Reddit, qui se réfère à une figure de la Bible Hébraïque pour analyser le personnage.

Il explique notamment que, dans cet ouvrage, Gideon désigne un juge, un brillant commandant militaire dont l’objectif est de vaincre et défaire les idoles des ennemis des Israélites. Dans la suite de son raisonnement, en faisant un parallèle avec la série, cet utilisateur du réseau social explique que Moff Gideon pourrait avoir été entraîné dans le but de pourchasser les Jedi et les anomalies de la Force à la demande des Sith.

Moff Gideon insiste sur le fait que Bébé Yoda, qui est la manifestation physique d’un être capable de maîtriser la Force, lui soit remis vivant. Ce qui pourrait laisser supposer que son objectif principal est d’utiliser l’Enfant afin d’en extraire ses pouvoirs, et de les injecter dans son corps afin de devenir lui-même, un être sensible à la Force. Tel un un Jedi (ou comme l’était Dark Vador). Moff Gideon pourrait également, et plus simplement, vouloir éradiquer la Force. Mais dans ce cas, pourquoi insister sur le fait de vouloir récupérer Bébé Yoda vivant.

Une chose est certaine toutefois : Moff Gideon sait que l’Enfant est doué de la Force, et souhaite, d’une manière ou d’une autre, l’utiliser à ses fins. Ambitionne-t-il de devenir le prochain Dark Vador ? On espère en apprendre plus dans les prochains épisodes de The Mandalorian.