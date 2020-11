Miss France : Sylvie Tellier vivement critiquée par un membre du Comité

Invité à s’exprimer dans l’émission «Touche pas à mon poste» mercredi dernier, Robert Sébas, président du Comité Miss Guyane pendant près de 20 ans, n’a pas été tendre envers Sylvie Tellier, la directrice du célèbre concours de beauté.

Fin septembre, Robert Sébas avait annoncé son intention d’annuler l’élection de Miss Guyane 2020 en raison de la crise sanitaire. Une décision qui n’a manifestement pas plu à Sylvie Tellier. «Je lui ai fait savoir que par rapport à la pandémie qui était sur la Guyane, je ne voulais pas faire cette élection cette année-ci, et faire une année blanche. Elle m’a dit que je n’ai pas à demander ça, que je pose trop de questions et que je ne fais que me plaindre. Elle m’a même dit ‘Tu pleures avant d’avoir mal’», explique-t-il.

Visiblement remonté contre la directrice, Robert Sébas a vivement critiqué la personnalité de la directrice du Comité Miss France. «C’est quelqu’un de strict, c’est quelqu’un que je trouve assez hautain, qui vous prend de haut, qui vous jauge, qui décide, affirme-t-il. Chacun a peur de parler à Sylvie Tellier. On tire à la courte-paille. Quand on lui fait une lettre il faut peser les mots et tous les mots, sans quoi madame sera vexée», clame-t-il.

Selon le site Le Parisien, la date de l'élection de la prochaine Miss France, qui doit se dérouler au Puy-du-Fou, a été repoussée du 12 au 19 décembre. Mais l’évolution de la crise sanitaire pourrait obliger à un nouveau report, a reconnu Sylvie Tellier au micro de RTL, hier.

«J’aimerais vous l’assurer mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines à venir. Je peux vous dire que toutes nos équipes travaillent activement sur la préparation de l'élection Miss France. Mais ce n’est pas une certitude parce qu’on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, TF1 n'a confirmé aucune date, c'est vrai qu'on travaille aujourd'hui sur le 19 décembre avec nos équipes, mais il est possible que ça soit encore décalé», explique-t-elle.