Geneviève de Fontenay décline l’invitation au centenaire des Miss France : «Jamais de la vie !»

Conviée par le comité à la prochaine édition de Miss France, qui marquera le centenaire du concours de beauté, Geneviève de Fontenay a fait savoir avec véhémence qu’elle refusait toute participation.

L’élection de Miss France 2021, qui sera retransmise en direct du Puy du Fou sur TF1 le 19 décembre prochain, sera en partie consacrée à la célébration de cet anniversaire, et accueillera pour cela des Miss de toutes les générations, ont fait savoir les organisateurs qui ont aussi envoyé un carton à l’ancienne patronne, partie avec fracas du comité en 2010.

« D'abord, c'est un mensonge. La première Miss France, c'est en 1928, pas en 1920 », a d’abord déploré la dame au chapeau, dans une interview publiée ce mercredi 18 novembre sur le site du Parisien. « Je ne vais pas leur apporter ma notoriété, a-t-elle poursuivi. Cette émission n'a plus d'âme. Ce n'est plus Miss France. Rien de nos terroirs. Les costumes n'ont rien de folklorique et les candidates ne sont pas à égalité. Elles sont présentées dans trois groupes différents, certaines n'ont pas leur chance. Les gens me disent que ce n'est plus comme avant. »

Aux propositions de venir sur le plateau, apparaître sur les photos aux côtés de Miss couronnées sous sa direction, ou d’interviews, Geneviève a manifesté un refus en bloc : « Jamais je n’y retournerai. Quand je dis j’arrête, j’arrête ».

Les hostilités avec TF1, entamées en 2002, année où son fils a vendu la marque Miss France à la société Endemol, ne sont visiblement pas terminées... La créatrice du concours Miss Nationale - qu’elle a présidé jusqu’en 2016 – se montre aussi très en colère contre Sylvie Tellier, l’actuelle présidente de Miss France.

« Je suis en colère contre Sylvie Tellier. Je pense qu’au fur et à mesure que le temps passe elle veut dominer », a confié ce jeudi 19 novembre Geneviève de Fontenay au micro de Jean-Marc Morandini. « Sylvie Tellier, c’est une menteuse et une voleuse ! Je le dis ouvertement. Elle m’a volé l’histoire du centenaire (…). Elle se dit présidente du Comité Miss France. C’est du vol ! Menteuse, car elle fait croire aux Miss que je serai là [pour un reportage photo sur les Miss France]. C’est pour ça qu’il y a en a beaucoup qui sont venues et d’autres qui ne sont pas venues. C’est quelque chose qu’elle me vole. Elle me vole ce centenaire. Elle a annoncé que je serai là au Puy du Fou pour l'élection. Ce que je démens formellement sur votre plateau. Je n’ai plus rien à voir avec TF1. L'élection des Miss n’a plus rien à voir avec ce que je faisais.»