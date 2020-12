Le Show de Noël Must Go On : Manu Payet concocte un show de Noël d’anthologie

Manu Payet a convié humoristes et musiciens à fêter Noël avec lui dans « Le Show de Noël Must Go On », un divertissement qui s’annonce électrisant, à voir le 21 décembre prochain sur Canal+.

Talk shows à l’américaine, sketchs, séquences musicales, fausses pubs… Le divertissement, écrit par les auteurs issus de Youtube Florent Bernard dit 'Flober', Raphaël Choyé, Adrien Ménielle et Sophie-Marie Larrouy, a été pensé pour remonter le moral des troupes à la veille de fêtes de fin d’année pas comme les autres en raison de la pandémie de Covid-19.

Coproduite avec le magazine Konbini, l’émission est actuellement en tournage. « On a voulu faire le show le plus punk possible, tout en restant bienveillant et familial», décrit pour Le Parisien Arthur King. Le directeur de la création chez Konbini annonce l’envie de la marque de se développer en dehors des canaux des réseaux sociaux, où les formats sont par nature très cadrés. «Après douze ans à développer cette écriture, on a envie aussi de projets pour la télé, les plates-formes de streaming, des podcasts…», a-t-il ajouté.

Les chanteuses Christine and the Queens et Louane, le comédien Benjamin Lavernhe, et les humoristes Alban Ivanov et Hakim Jemili feront notamment partie des invités.

«Il y aura des sketchs, de la musique, des vedettes, de l'émotion, mais par contre, je préviens : y'aura zéro magicien ! Ils font pas trop peur les magiciens, sérieux ? Non ? C'est que moi ? Bon», a annoncé avec humour le présentateur Manu Payet dans un communiqué de Canal+.