César 2021 : la 46e cérémonie sera diffusée le 12 mars sur Canal+

Canal+ et l’Académie des César annoncent que la 46e cérémonie sera diffusée en clair et en exclusivité sur la chaîne cryptée le vendredi 12 mars 2021.

«Face à la pandémie que nous subissons depuis des mois et qui aura marqué l’année 2020, la Cérémonie des César 2021 viendra offrir un moment de célébration et de soutien envers le cinéma, et plus généralement, la culture», annonce la chaîne. «Elle rendra ainsi hommage à toutes celles et ceux qui au cours de l’année 2020 auront sorti leurs films malgré les incertitudes et les obstacles, aux salles de cinéma qui ont mis tout en œuvre pour accueillir les spectateurs toujours fidèles, mais aussi à tous les artistes et technicien·ne·s qui ont tant souffert de cette situation».

Succédant à l’humoriste Florence Foresti, Marina Foïs sera la maîtresse de cérémonie. Une première pour l’actrice qui aura la lourde tâche de faire oublier la polémique Polanski.