Vacances de Noël : cinq films à regarder en famille sur Canal+ et MyCanal

La magie de Noël arrive sur Canal+ et MyCanal, qui ont tout prévu pour faire passer des vacances inoubliables aux petits comme aux grands. Parmi la riche programmation, voici une sélection d’immanquables pour des moments précieux de tendresse, d’aventure, et de féérie à partager en famille.

« La Reine des neiges 2 » de Jennifer Lee et Chris Buck (2019)

Elsa entreprend le voyage de sa vie... Escortée de sa soeur Anna, Kristoff et Olaf, la Reine des Neiges part vers la forêt enchantée de Northuldra où elle espère découvrir l’origine de ses pouvoirs.

Après le royaume d'Arendelle, décor du premier opus qui a fait un carton planétaire, les attachants personnages sont de retour dans de nouvelles aventures féériques, qui célèbrent l’amour entre les deux sœurs et les forces bienfaitrices de la nature. A voir notamment le 18/12 à 21h sur Canal+ et les 19/12 et 29/12 à 20h50 sur Canal+ Family, ainsi qu’à la demande sur MyCanal.

« L’appel de la forêt » de Chris Sanders (2020)

Harrison Ford et Omar Sy sont au casting de cette nouvelle version de l’épopée des plaines du Yukon célébrées par Jack London. À l’époque de la ruée vers l’or, la paisible vie du chien Buck bascule lorsqu’il est enlevé puis vendu comme chien de traineaux à des chercheurs d’or sans scrupules.

Sa rencontre avec un vieux solitaire au grand cœur va de nouveau bouleverser son destin… Visible notamment les 11/12 et 24/12 à 21h sur Canal+, et les 12/12 et 27/12 à 20h50 sur Canal+ Family, ainsi qu’à la demande sur sur MyCanal.

« Le prince oublié » de Michel Hazanavicius (2020)

Jeune veuf, Djibi (Omar Sy) élève seul sa fille Sofia. Chaque soir, il lui raconte l’histoire d’une petite princesse nommée Sofia qui fini toujours par être délivrée par un prince qui a le visage de son papa. Le rituel se passe pour le mieux jusqu’au jour où Sofia entre au collège et se désintéresse des histoires racontées par son père.

Un coup dur pour ce dernier qui a bien du mal à se faire à l’idée que sa fille est devenue une ado… Avec aussi Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Keyla Fala. A voir le vendredi 25 décembre sur Canal+ et à la demande sur MyCanal.

« Sonic, le film » de James Fowler (2020)

Le plus célèbre des hérissons supersoniques compte bien déjouer les plans du machiavélique scientifique Docteur Robotnik.

Jim Carrey campe le méchant survolté de cette adaptation palpitante et pleine d’humour. Lundi 28 décembre sur Canal+Family et à la demande sur MyCanal.

«Samsam» de Tanguy de Kermel (2019)

SamSam, « le plus petit des super héros » issu des histoires publiées chez Bayard avait déjà sa série animée, il a maintenant aussi un film. Dans cette nouvelle histoire aux personnages attachants, SamSam n’a toujours pas découvert son super-pouvoir.

Tandis que ses parents s'en inquiètent, ses camarades qui en ont tous déjà au moins un se moquent de lui… Mais Méga, une nouvelle élève, va l’aider à trouver sa voie en partant avec lui dans une aventure pleine de monstres cosmiques, qui va démontrer que la force n’est pas forcément proportionnelle à la taille des muscles. Vendredi 25 décembre à 20h50 sur Canal+Family et à la demande sur MyCanal.