Angelina Jolie prodigue de précieux conseils aux femmes victimes de violences conjugales

Angelina Jolie a livré des conseils à l’attention des femmes victimes de violences conjugales ou qui redoutent de l’être.

Engagée pour la cause des réfugiés et des femmes, l’actrice américaine, qui est aussi ambassadrice de bonne volonté de l’ONU, a réagi à l'effrayante recrudescence du nombre de victimes. Selon les chiffres d'ONU Femmes, plus de 200 millions de femmes et de filles ont été maltraitées par un proche au cours de l'année écoulée, et moins de 40% des femmes victimes de violence le signalent ou demandent de l'aide.

Dans un entretien publié le 7 décembre 2020 dans le magazine Harper’s Bazaar en marge d'une nouvelle campagne de l'ONU Femmes contre les violences sexistes, Angelina Jolie a d'abord tenu à s'adresser directement aux femmes qui se sentent actuellement en danger, un danger accru en cette période de Covid-19 et de confinement, mais aussi à l’approche des fêtes. «Parlez-en à quelqu'un. Essayez de vous trouver des alliés. Restez connectées pour des urgences. Par exemple, vous pouvez convenir d'un code avec un ami ou un membre de la famille qui leur dira si vous êtes confrontées à une urgence», leur a-t-elle indiqué, les invitant à se construire un réseau et à acquérir des connaissances. «C'est triste à dire, mais vous ne pouvez pas supposer que tous vos amis et votre famille voudront toujours vous croire et vous soutenir. Souvent, ce sont des étrangers qui aident. Ou d'autres victimes, des groupes de soutien ou des groupes confessionnels. Surtout, soyez prudentes. Vous seules connaissez vraiment le danger dans lequel vous vous trouvez, et jusqu'à ce que vous trouviez du soutien à l'extérieur, vous pourriez vous sentir tout à fait seules».

Puis la star a lancé un appel aux témoins de violences domestiques. «Si vous pensez qu'une personne que vous connaissez pourrait être vulnérable de cette manière, essayez de rester proche et présent dans sa vie. Expliquez clairement que vous êtes là pour elle. Une autre chose que nous pouvons tous faire est de nous éduquer. Renseignez-vous sur les violences domestiques. Découvrez comment les traumatismes affectent notre santé et peuvent entraîner des changements biologiques, en particulier chez les enfants. Prenez ces problèmes au sérieux», a-t-elle déclaré.