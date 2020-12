M. Pokora et Christina Milian vont avoir un deuxième enfant

Et de deux. M. Pokora et Christina Milian ont partagé, jeudi 10 décembre, une heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux. Les deux chanteurs vont en effet de nouveau devenir parents. Une annonce qui a aussitôt ravi leurs nombreux fans.

Via leurs comptes Instagram et Facebook, les deux tourtereaux, en couple depuis plus de trois ans maintenant, ont ainsi dévoilé deux attendrissantes photos sur lesquelles on peut voir les rondeurs de Christina Milian, de nouveau bientôt maman à 39 ans.

Sur le premier cliché, M.Pokora embrasse tendrement l'embonpoint de sa bien-aimée, alors qu'ils se trouvent sur une magnifique plage de l'île Maurice au soleil couchant.

Sur le deuxième, leur fils Isaiah, né en janvier dernier et âgé aujourd'hui de 11 mois, y est vu de dos, la main posée sur le ventre de sa maman.

«Toi et moi + 3»

«Toi et moi + 3 Isaiah est déjà un grand frère protecteur...», a tendrement écrit l'interprète de «Pyramide» sur son compte Instagram.

Une phrase aussitôt traduite en anglais par Christina Milian sur Facebook : «You and Me + 3», complété par le hashtag #morelove («plus d'amour»).

M. Pokora et Christina Milian, qui est aussi la maman de Violet, 10 ans, née d'une précédente relation avec le rappeur The-Dream, filent le parfait amour.

Le couple se trouvait récemment sur l'île Maurice, où Christina Millian tournait un nouveau film. Ils sont rentrés depuis peu à Paris.

M. Pokora, 35 ans aujourd'hui, était d'ailleurs il y a peu de passage sur le plateau de TPMP et n'a pas hésité à répondre aux critiques adressées à son endroit par Aya Nakamura.

Début novembre en effet, la célèbre interprète du tube Djadja avait ouvertement questionné la pertinence du sacre de Pokora aux MTV Music Awards.

«Il a gagné pour quels sons ? Rien contre lui mais il est pas dans le top 10», avait lancé sur son compte Twitter la jeune artiste de 25 ans.

Une question à laquelle M. Pokora avait calmement répondu, mettant en avant deux générations qui ne voient pas les choses sous le même angle.