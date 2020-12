Jalil Lespert officialise sa relation avec Laeticia Hallyday en postant un tendre cliché

En vacances sur l’île de St-Barth, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert continuent de filer le parfait amour, en témoigne la publication ce lundi 14 décembre sur Instagram d’un tendre cliché où les deux amoureux s’affichent pour la première fois enlacés.

Après y avoir commémoré le 5 décembre dernier le troisième anniversaire de son défunt mari Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday a décidé de prolonger son escapade en compagnie de son nouvel amoureux.

Très discret au début de leur idylle, Jalil Lespert multiplie les déclarations d’amour sur les réseaux ces derniers jours. Et c’est sur Instagram qu’il a choisi de partager leur premier cliché en couple. Il y apparaît torse nu, elle en survêtement blanc et la main posée sur la joue de son cher et tendre. « Love », a simplement commenté le réalisateur.

Selon Gala, après un confinement commun à Marnes-la-Coquette et cette escale à la villa Jade sur l’île de Saint-Barthélémy, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday s’envoleront pour Los Angeles, dans la villa de Pacific Palisades de la maman de Jade et Joy.