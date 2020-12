Les 10 célébrités les mieux payées de 2020

Le magazine Forbes a dévoilé la liste des célébrités les mieux payées de 2020. Bien positionnés dans le Top 100, les sportifs occupent à eux seuls 50% du Top 10, aux côtés notamment d’une star de la téléréalité, d’un rappeur et d’un acteur.

Kylie Jenner

La star de la téléréalité américaine et businesswoman accomplie dans le milieu des cosmétiques arrive à la première position, avec 482 millions d’euros engrangés au cours des douze derniers mois. Un pactole qu’elle doit notamment à la vente d'une part majoritaire (51%) de sa marque de produits de beauté Kylie Cosmetics à la société Coty Inc.

Kanye West

Deuxième juste derrière sa belle-sœur, l’époux de Kim Kardashian et rappeur - dont la fortune est estimée à quelques 1,1 milliards d’euros - a encaissé 139 millions d’euros de revenus en 2020. Une somme qu’il doit en partie à sa collaboration avec la marque Adidas qui commercialise ses baskets Yeezy.

Roger Federer

Avec environ 86,7 millions d’euros, le tennisman de 39 ans, redevenu numéro 1 du tennis mondial en 2018, est pour la première fois le sportif le mieux payé, et ce grâce à des contrats publicitaires très lucratifs en particulier avec la marque Uniqlo, avec laquelle il a signé en 2018 un contrat de 10 ans contre 245 millions d’euros.

Cristiano Ronaldo

L’athlète le plus suivi sur les réseaux sociaux avec 200 millions d’abonnés sur Instagram sait faire fructifier sa fortune. Il arrive 4e du classement avec 85,8 millions d’euros encaissés sur l’année écoulée. Son contrat de 4 ans avec la Juventus signé en 2018 lui rapporte déjà 52,3 millions d’euros par an. Ses divers contrats publicitaires achèvent de faire de la star portugaise du ballon rond une des plus riches personnalités de la planète.

Lionel Messi

Lié à vie à Adidas, pour une somme que l’on peut aisément deviner très confortable pour ne pas dire indécente, celui qui a été élu joueur FIFA de l’année a gagné 65,3 millions rien qu’avec le contrat qui le lie à Barcelone, et comptabilise 85 millions d’euros engrangés cette année.

Tyler Perry

Encore assez peu connu de ce côté de l’Atlantique, l’acteur, réalisateur, dramaturge, scénariste et producteur de cinéma possède une fortune estimée à près d’un milliard d’euros. Il a gagné 79,3 millions d’euros en 2020 notamment grâce à sa franchise « Madea », qui lui a rapporté plus de 490 millions d’euros depuis sa création.

Neymar

En contrat avec le PSG jusqu’en 2022, le sportif, deuxième joueur de football le plus suivi sur Instagram, a cumulé 78 millions d’euros en 2020. Rappelons que son transfert de Barcelone au PSG est à ce jour le plus cher au monde avec près de 251 millions d’euros.

Howard Stern

L’animateur radio le mieux payé au monde a touché 73,5 millions d’euros grâce à son contrat avec la station américaine SiriusXM. Forbes précise que son contrat arrive à échéance en ce mois de décembre et que le Monsieur, réputé pour ses interviews, devrait encaisser de nouveau un chèque d’une somme conséquente prochainement, pour ce qui touche aux droits de ses archives.

Lebron James

Le joueur de basket, qui a rejoint les Lakers en 2018 avec un contrat de 4 ans estimé à 125 millions d’euros, sait diversifier ses activités et s’est en 2020 enrichi de 72 millions d’euros, notamment grâce à ses contrats publicitaires, mais aussi à sa maison de production SpringHill Entertainment et sa société de média Uninterrupted.

Dwayne Johnson

The Rock est l’acteur le mieux payé de l’année avec 71,5 millions d’euros. Son imposant cachet de 16,3 millions d’euros minimum sur les films lui assure déjà un revenu confortable, mais il remplit aussi son tiroir-caisse avec des apparitions sur le petit écran et sa ligne de vêtements, chaussures et casque audio.