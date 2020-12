L'actrice Lori Loughlin (La fête à la maison) a été libérée de prison

Condamnée pour fraude en août 2020, l’actrice Lori Loughlin, connue pour son rôle de tante Becky dans la série La fête à la maison, a recouvré la liberté ce dimanche 27 décembre.

Après avoir crié son innocence, la star avait fini par plaider coupable lors de son procès, à l’issue duquel elle avait écopé d’une peine de deux mois de prison ferme, mais aussi d’une amende de 150 000 dollars, deux ans de mise en liberté sous surveillance, ainsi que 100 heures de travaux d'intérêt général.

L’actrice avait été poursuivie pour avoir payé des pots-de-vin à hauteur de 500 000 dollars - avec la complicité de son mari Mossimo Giannulli condamné quant à lui à cinq mois de prison ferme dans cette affaire - pour garantir à ses filles leur admission dans une prestigieuse université de Californie.

A l’issue de l’audience, l’actrice avait fait son mea culpa : «Je croyais agir par amour pour mes enfants […] Je comprends maintenant que mes décisions ont contribué à exacerber les inégalités en général, et celles du système éducatif en particulier», avait-elle déclaré les larmes aux yeux ajoutant «Je crois en Dieu et en la rédemption, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me racheter».

Après avoir raté les fêtes de Noël, Lori Loughlin s'apprête à célébrer le Nouvel An auprès de ses filles Olivia et Bella, rapporte le site TMZ qui a posté une vidéo du jet privé qui a ramené l'actrice de 56 ans à Los Angeles. Elle était entrée le 30 octobre dernier dans la prison pour femmes de Dublin, près de San Francisco, a rappelé le site. Il s'agit du même centre pénitenciaire que celui où Felicity Huffman, elle aussi impliquée dans l’affaire des pots-de-vin, a purgé sa peine. L’ex-star de Desperate Housewives avait quant à elle été condamnée à deux semaines de prison pour avoir payé 150 000 dollars afin de falsifier les tests d'entrée à l'université de sa fille.