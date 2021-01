Dexter : Michael C. Hall veut faire oublier la fin de la série

En septembre 2013, les fans de «Dexter» découvraient l’épisode final complètement ubuesque de la huitième et dernière saison de la série. Une conclusion que Michael C. Hall espère faire oublier avec le retour du serial killer sur le petit écran.

Alors que Dexter devrait faire son retour sur la chaîne américaine Showtime d’ici la fin 2021, Michael C. Hall s’est exprimé sur la déception ressentie par les téléspectateurs à l’époque, et sa joie de retrouver son personnage pour une nouvelle saison.

«Soyons réalistes : les gens ont trouvé que la façon dont Dexter a bouclé les choses était plutôt insatisfaisante. Il y a toujours eu l'espoir qu'une autre histoire émergerait un jour, qui mériterait d'être racontée. Je m'inclus dans le groupe de personnes qui se demandent depuis le final : Qu'est-ce qui est arrivé à ce type ? Je suis donc ravi d'y revenir. Je n’ai jamais eu cette expérience de rejouer ainsi un personnage, laissé derrière depuis si longtemps», a-t-il confié au site américain The Daily Beast.

Michael C. Hall tente mollement de défendre le dernier épisode de la saison 8, celui où le serial killer parvenait à berner ses proches en simulant sa mort. Avant de réapparaître au beau milieu d’une forêt lointaine au fin fond de l’Oregon, barbu et vêtu d’une chemise à carreau (la fameuse), sans autre explication. Le comédien explique notamment qu’il n’est jamais évident de conclure une série de manière originale.

«J'ai certainement pensé qu'il était justifié pour Dexter de faire ce qu'il a fait. Certaines des critiques portaient sur la fin en elle-même, mais d'autres portaient moins sur le fond que sur la forme, sur la manière dont les choses se sont passées. Nous vivons certainement à une époque où la barre est très haute niveau surprise et twist, qui vont avec la satisfaction censée accompagner un final de série», justifie celui qui tenait également un des rôles principaux dans Six Feet Under, une série dont la conclusion avait été applaudie par les fans. «J'ai testé les deux extrêmes, de 'extrêmement satisfaisant' à 'extrêmement insatisfaisant' en la matière», s’amuse-t-il.

La nouvelle saison de Dexter est attendue d’ici la fin de l’année 2021 sur la chaîne américaine Showtime. Que les fans se rassurent, c’est Clyde Phillips, le showrunner de la série jusqu’à la saison 4, qui est en charge de ce 9e chapitre composé de 10 épisodes.