Un personnage de série animée pour enfant doté « du plus long zizi du monde » fait polémique

Les jeunes téléspectateurs de la chaîne danoise Ramasjang ont récemment fait la connaissance de John Dillermand, le héros d'un programme d'animation diffusé depuis le 2 janvier. Destiné aux quatre à huit ans, John est doté d'un pénis exagérément long.

Une particularité anatomique qui lui fait vivre des aventures inattendues. «John Dillermand, il possède le plus long pénis du monde. Il ne peut presque rien en faire. Il peut le balancer, être un peu embarrassé, sauver le monde entier, si seulement il y était autorisé», dit la chanson du générique. Qu'il s'agisse de sortir son chien ou de se rendre au zoo, le moustachu se retrouve confronté à des situations rocambolesques, comme survoler la ville le pénis attaché à des ballons gonflés à l'hélium. A l'instar de la queue du Marsupilami, son organe magique lui sert aussi à l'occasion d'hélico ou de fouet pour dompter un lion.

« C'est un programme très danois », a assuré à l'AFP Sofie Münster, spécialiste de l'éducation nordique, «nous avons une tradition de repousser les limites de manière humoristique et de trouver ça tout à fait normal ».

Cependant, de nombreux Danois se sont dit outrés. « C'est le programme le plus répugnant et le moins approprié pour les enfants sur une chaîne pour enfants depuis longtemps », s'est notamment insurgée une internaute. « Je ne pense pas que regarder les parties génitales des hommes adultes devrait être transformé en quelque chose de commun pour les enfants. C'est ça le service public ?», s'est indigné le député d'extrême-droite Morten Messerchmidt sur Facebook.

«Ce débat part de la perspective des adultes, dans laquelle le long pénis est sexualisé, les enfants ont eux une perspective totalement différente», affirme de son côté Mme Münster. Le quotidien danois Berlingske rapporte que les producteurs ont recruté une psychologue pour enfants et que la série se concentre sur la curiosité naissante des enfants à propos du corps. « Les enfants plus petits aiment être nus et explorer et s'explorer eux-mêmes. Ils jouent à des jeux de docteur, s'examinent et rient aux éclats lorsqu'ils disent «pet» et «dillerman». Et c'est exactement l'univers de 'John Dillerman'», a déclaré Margrethe Brun Hansen à DR.dk.

Il y a quelques mois, c'est Ultra Strips Down, une autre émission jeunesse danoise du groupe de télévision publique danoise DR à laquelle appartient celle qui diffuse John Dillermand, qui avait fait polémique. On y voyait des adultes se déshabiller intégralement devant des enfant.

