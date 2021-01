Borat : voici pourquoi Sacha Baron Cohen abandonne son personnage culte

Bien que le retour de son personnage loufoque ait été très apprécié, Sacha Baron Cohen souhaite en rester là. Un troisième volet de Borat n'est donc pas d'actualité.

Durant la promotion de Borat 2, Sacha Baron Cohen avait expliqué que le film avait été créé pour décrédibiliser Donald Trump et inciter les jeunes Américains à voter. «Votez ou vous serez exécuté», pouvait-on d'ailleurs lire à la fin du film. Le camp républicain avait accusé ce deuxième volet d’être un véritable outil de propagande commandé par Joe Biden.

«J'AI RESSUSCITÉ BORAT À CAUSE DE TRUMP»

«J'avais la sensation que la démocratie était en danger», a déclaré Sacha Baron Cohen dans une nouvelle interview accordée cette semaine à Variety. «J'avais la sensation que la vie des gens était en danger [...] Le film devait à l'origine parler du danger que représentent Trump et le trumpisme. Ce que le coronavirus a montré, c'est que ses mensonges et ses théories du complot ont des effets mortels.»

Sacha Baron Cohen ne souhaite donc pas rempiler pour un troisième film, n'ayant plus de cause en particulier à défendre. «J'ai ressuscité Borat à cause de Trump. Ce film servait une mission, et je ne vois pas l'intérêt de le refaire. Donc, oui, Borat est enfermé dans un placard», a expliqué l'acteur.