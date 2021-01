Urgences : un acteur de la célèbre série médicale meurt à 55 ans

Le comédien Deezer D est mort le 7 janvier dernier d’une crise cardiaque à son domicile de Los Angeles, à l’âge de 55 ans. C’est son frère, Marshawn, qui annoncé la triste nouvelle au site américain TMZ.

De son vrai nom Dearon Thompson, il souffrait de problèmes cardiaques et avait subi une importante opération en 2009, précise TMZ. Il a joué dans près de 200 épisodes d’Urgences, où il a incarné l’infirmier Malik McGarth de la première à la dernière saison, de 1994 à 2009. Plusieurs comédiens lui ont rendu hommage, notamment Mekhi Phifer, qui jouait le rôle du Dr. Greg Pratt. «Quel esprit particulier nous avons perdu ! Dès le premier jour où je l’ai rencontré sur le tournage d’Urgences, il m’a fait sentir être le bienvenu, comme chez moi. Mon frère va nous manquer à jamais. Mes condoléances à ses amis, ses fans et sa famille», a écrit l’acteur sur Instagram.

Noah Wyle, qui incarnait le Docteur Carter, s’est également exprimé sur le réseau social.

«J’ai perdu un ami très cher hier. Deezer D, connu par des millions de fans en tant qu’infirmier Malik McGrath, est mort hier matin. Il était l’un des hommes les plus créatifs et les plus charismatiques que je connaisse, et son gospel de créativité nous a tous les deux sauvés de moments sombres. Il va me manquer terriblement. Priez pour lui s’il vous plait, et ayez une pensée pour sa famille», a-t-il rédigé.

Une publication à laquelle a réagit Julianna Margulies, alias Carol Hathaway dans la série. «Non, non, non ! Ça me brise le coeur d'apprendre ça Noah. Il était simplement le plus gentil et le plus drôle des hommes. Je ne peux pas y croire !», a-t-elle commenté.