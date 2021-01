Sex and The City : les tensions entre Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall au fil des années

Les tensions entre Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) et Kim Cattrall (Samantha Jones) ont passionné les fans de «Sex and The City» presque autant que la série et les deux films. Alors que la plate-forme américaine de streaming HBO Max s’apprête à donner une seconde vie à la fiction – sans Kim Cattrall donc – voici les grandes étapes d’une relation très compliquée.

2004

En 2004, après six saisons couronnées de succès, Sex and The City prend fin. Un peu à la surprise générale, il faut le dire. Kim Cattrall admet dans une émission que l’argent a été une des raisons de l’arrêt de la série, affirmant avoir refusé de poursuivre l’aventure en raison du refus de la production d’augmenter son salaire. «Quand j’ai compris qu’ils ne voulaient pas nous payer, je me suis dit qu’il était temps de passer à autre chose», explique-t-elle.

2008

Quatre ans plus tard, en 2008, alors que le premier film s’apprête à voir le jour, cette question d’argent refait surface dans un article du Telegraph dans lequel il est précisé que les tensions entre Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker trouvaient ses racines dans le fait que cette dernière – qui avait obtenu le titre de productrice exécutive de la série dès la saison 2 – était beaucoup mieux payée que les autres, et que Cattrall aurait tenté de négocier une hausse de son salaire. En vain. Ce qui aurait eu pour effet de créer de vives tensions sur le tournage entre les trois comédiennes et l’interprète de Samantha Jones.

C’est également en 2008 que Kim Cattrall affirme haut et clair n’avoir jamais été amie avec celles qu’elle désigne comme ses «collègues». «Sommes-nous des meilleures amies ? Non. Nous sommes des comédiennes professionnelles. Nous avons chacune des vies séparées», lance-t-elle. Sarah Jessica Parker tentera de désamorcer immédiatement la situation en prenant la défense de Kim Cattrall. «Honnêtement, nous sommes toutes amies et j’aimerais voir plus souvent Kim. Elle a mentionné le poids de l’argent, mais personne n’a le droit de la diffamer pour cela», réagira-t-elle.

Toujours en 2008, dans une interview à Marie Claire, Kim Cattrall expose la raison pour laquelle elle a traîné avant de donner son accord pour faire le film, et les difficultés qu’elle vivait au moment de l’arrêt de la série. «Il y a quatre ans, je traversais un divorce très difficile sur la place publique, la série touchait à sa fin, et j’apprenais que mon père était atteint de démence. Je me suis dit qu’il était important d’être auprès de ma famille. Il y a un an et demi, quand on m’a envoyé le scénario, je me suis sentie prête et assez forte pour retrouver le personnage de Samantha. D’un côté, je suis contente que nous ayons attendu. Le scénario et le fait de participer à ce film a été la meilleure réunion possible», dit-elle.

2009 - 2010

En 2009, l’ambiance sur le tournage du deuxième volet du film est beaucoup moins joyeuse. Selon le New York Post, Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall ne s’adressent plus la parole, rendant la situation très inconfortable pour toutes les personnes travaillant sur le long métrage. Pourtant, dans un entretien accordé à ELLE, Sarah Jessica Parker se veut rassurante. «Je crois que personne ne veut croire que j’aime Kim. Je l’adore. Je n’aurais pas fait le film sans elle», confessera-t-elle. Des propos que Cattrall commentera de la manière suivante dans le Daily Mail : «La vérité sur le fait que nous soyons amies et capables de faire notre travail ensemble n’est pas une chose qui semble intéresser la presse. Je pense que Sarah est une personne fantastique. Elle est une leader née et elle guide l’équipe et le casting à la fois avec fermeté et tendresse. Nous sommes toutes deux écœurées par ces ragots».

Quand le deuxième film sort en salles en 2010, les quatre comédiennes – Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon et Kristin Davis – passent leur temps à expliquer que, s’il est vrai qu’elles ne sont pas les meilleures amies du monde, il serait complètement faux d’affirmer qu’elles se détestent.

2016 - 2017

En 2016, alors que les rumeurs sur un possible troisième film commence à se faire insistantes, Sarah Jessica Parker continue de clamer à droite à gauche qu’elle n’a jamais compris pourquoi le public était persuadé qu’elle ne s’entendait pas avec Kim Cattrall. Un an plus tard, le site britannique du Daily Mail affirme que le troisième long métrage n’a pas vu le jour en raison des exigences extravagantes de Kim Catttrall – notamment le financement de ses projets de films – en échange de sa présence au casting. Mais la comédienne ne reste pas silencieuse face à ces accusations, et affirme avoir tout simplement refusé catégoriquement de participer au film en 2016, sans qu’aucune contrepartie ne soit exigée.

A la fin de l’année 2017, Sarah Jessica Parker et Kristin Davis font part de leur déception dans la presse à propos de l’impossibilité de faire un troisième film pourtant très attendu des fans. Quelques semaines plus tard, invitée de l’émission de Piers Morgan, Kim Cattrall en remet une couche à propos de son refus. «Ce sera sans moi. C’est clair depuis que j’ai eu 60 ans, où je me suis demandé combien d’années il me restait et ce que je voulais en faire, et de penser à tout ce que je n’avais pas fait. Je pense que ce programme était très bien quand c’était une série, et le bonus aura été les deux films», affirme-t-elle. Mais Kim Cattrall ne s’arrête pas là.

A la question de savoir si elle était amie avec les autres comédiennes, elle répond que cela n’avait «jamais été le cas». Elle s’est également exprimée sur les rumeurs qui laissaient entendre que le troisième film n’avait pas vu le jour en raison de ses exigences de diva et du salaire exorbitant qu’elle aurait exigé. « C’est là que j’ai envie de prendre à partie les gens de Sex and The City, et plus particulièrement Sarah Jessica Parker (…). Je pense qu’elle aurait pu être plus gentille. Je le pense vraiment. Je ne sais pas quel est son problème», lâche-t-elle.

2018

Quelques mois plus tard, en février 2018, après avoir fait la tournée des émissions de TV pour dire à quel point elle était triste de ne pas faire de troisième film, Sarah Jessica Parker se voit poser la question concernant les propos de Kim Cattrall sur le fait qu’elles n’ont jamais été amies. «J’ai eu le cœur brisé. Toute la semaine… j’ai été très contrariée car ce n’est pas la manière dont je me souviens de notre expérience ensemble», assure-t-elle.

C’est le décès du frère de Kim Cattrall, toujours en février 2018, qui met le feu aux poudres. Sarah Jessica Parker décide de transmettre publiquement ses condoléances à son ancienne collègue via son compte Instagram. Interrogée sur la pertinence de ce choix alors que les deux femmes sont brouillées, l’interprète de Carrie Bradshaw explique à Entertainment Tonight : «Quand quelqu’un dans votre vie, avec lequel vous êtes en contact ou pas, est en souffrance pour n’importe quelle raison, c’est de manière involontaire que l’on veut transmettre son soutien et dire à cette personne qu’on pense à elle». Selon le site américain PEOPLE, Sarah Jessica Parker aurait également pris le soin de contacter directement Kim Cattrall après avoir appris le décès de son frère.

Ah bon ? Parce que la réaction de Kim Cattrall ne se fera pas attendre, et sera particulièrement virulente. Dans un message posté sur Instagram, la comédienne s’en prend directement à Sarah Jessica Parker en dénonçant sa volonté de se faire de la publicité sur le dos de son frère décédé. Sans y aller par quatre chemins : «Ma mère m’a demandé aujourd’hui ‘Quand cette Sarah Jessica Parker, cette hypocrite, te laissera donc tranquille ?’ Ta volonté continue de vouloir tendre la main est un rappel douloureux de ta cruauté actuelle et passée. Je vais être très claire. (Si ça n’avait pas été déjà le cas) Tu n’es pas de ma famille. Tu n’es pas mon amie. Donc je t’écris pour te dire une dernière fois d’arrêter d’exploiter notre tragédie afin de restaurer ton image de ‘gentille fille’».

S’ensuivra le bal des sources anonymes dans la presse people, principalement émanant du camp de Sarah Jessica Parker, pour expliquer à quel point la réaction de Kim Cattrall était totalement exagérée, et que Sarah Jessica Parker voulait seulement être polie. L’interprète de Carrie Bradshaw ne tarde pas, toutefois, à devoir répondre à de nouvelles questions sur leur relation. Et plutôt que de s’en prendre à elle, Sarah Jessica Parker, à chacune de ses interviews lors des semaines et des mois qui suivront, ne cessera de mettre en avant le succès qu’elles ont rencontré grâce à la série, et son respect pour la décision de Kim Cattrall de ne pas faire de troisième film. «J’ai toujours eu beaucoup d’estime pour le travail de Kim et je serai toujours reconnaissante de sa contribution. Si elle ne veut pas faire le troisème film, il n’y a pas grand-chose que je puisse faire pour lui faire changer d’avis, et nous devons respecter cela », dira-t-elle dans un entretien avec le site Vulture en avril.

2019 – 2021

Au cours des dernières années, Kim Cattrall s’est exprimée à plusieurs reprises sur le succès de Sex and The City, aussi bien conernant la qualité des personnages principaux, que de la manière dont la série a participé à faire changer les mentalités sur les femmes, et encore et toujours le fait qu’elle estimait avoir fait le tour de son personnage. Et que rien au monde ne lui ferait changer d’avis quant à son éventuel retour au générique d’un nouveau film.

En janvier 2021, la nouvelle vient de tomber. La plate-forme de streaming HBO Max vient d’annoncer une nouvelle saison de Sex and The City, sans Kim Cattrall dans le rôle de Samantha Jones. Sur Instagram, Sarah Jessica Parker a pris la peine de répondre à plusieurs internautes exprimant à la fois leur joie de retrouver la série, mais aussi leur peine que cela se fasse sans Samantha. «Nous aussi elle va nous manquer. Nous l’aimions tellement», a notamment rédigé la comédienne.