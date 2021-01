D&D : Avec Candlekeep Mysteries, le jeu de rôle culte s'offre des mini-scénarios excitants

Puisque le jeu de rôle, et plus particulièrement le plus célèbre et joué d'entre eux, Donjons & Dragons, connait un regain d'intérêt comme jamais depuis sa création, chaque sortie d'un nouvel ouvrage officiel est particulièrement attendue et scrutée. Avec Candlekeep Mysteries (Les mystères de Château-Suif), la franchise star de Wizards of The Coast propose une véritable malle aux trésors, avec ses nombreux scénarios courts imaginés comme une boîte à outils, aux problématiques qui font parfois écho à notre société.

Si les amateurs rivalisent d'inventivité et de talents pour proposer aux joueurs toujours plus de contenus (dessinés, cartographiés, scénarisés,...), rien ne vaut le charme d'une belle publication sortie des ateliers créatifs de chez Wizards of the Coast. A l'instar du Guide complet de Xanathar, ou encore du Tasha's Coldron of everything, les suppléments fourre-tout, les encyclopédies et autres compilations d'idées, d'objets, de sous-classes, de maps ou de mini-scénarios connaissent un grand succès chez les amateurs de jeux de rôles.

C'est aussi, en principe, l'assurance d'intégrer des nouveautés calibrées pour les règles officielles, sans craindre un déséquilibre dans la gestion d'une campagne, d'un personnage ou d'une équipe sur la durée. Rien de pire en effet pour un Maître du Donjon (celui qui raconte et gère l'histoire que les joueurs vivent au travers de leurs personnages) que de se rendre compte que la «légère» variante d'une sous-classe de personnage dénichée sur le site d'un fan va transformer son joueur en machine à tuer incontrôlable.

un grimoire antisèche pour les maitres du jeu

Pour ce Candlekeep mysteries, les créateurs ont misés sur dix-sept scénarios plutôt courts, avec comme credo la facilité d'utilisation, pour des parties entre deux et quatre heures de jeu. Tout maître du jeu qui se respecte aura en tête, et sur papier, sa longue trame de campagne, prête à faire vibrer les joueurs des heures, et des semaines durant, tissant avec eux des souvenirs mémorables sur le long terme, avec une réelle évolution des personnages.

Mais on le sait tous, le temps manque souvent, l'attention s'effiloche, et le maître du jeu peut parfois sembler un peu perdu derrière son écran quand un de ses joueurs se demande une fois de plus si son personnage n'essaierait pas d'aller visiter le seul lieu qui n'est pas décrit sur la carte. Pire encore, après quelques aventures mémorables au suspens insoutenable, truffées d'énigmes et de finals épiques, les joueurs semblent clairement, entre deux baillements, regarder leur montre ou leur smartphone.

C'est là que ce Candlekeep Mysteries entre en jeu, et devrait permettre au maître du jeu de sortir de la partie la tête haute. Utilisable sans réelle justification de lieu ou de temporalité, cette anthologie de dix-sept aventures sur le thème du mystère peut prendre place dans une campagne déjà lancée, pour doper l'action et la féérie entre deux scénarios, et apporter une touche d'inconnu qui laissera les joueurs entre perplexité et excitation. Tout est fait, a priori, pour pouvoir intégrer sans trop de préparation, des nouveaux personnages, pièges et énigmes, objets magiques ou monstres dans une partie qui manque de punch.

Bien entendu, l'ouvrage se glissera d'autant plus facilement dans une campagne se situant dans les fameux Royaumes Oubliés, univers star de D&D. Pour les amateurs, Candlekeep se traduit en effet en français en Château-Suif, à savoir cette forteresse du savoir, sorte de bibliothèque d'Alexandrie, accrochée à son piton rocheux surplombant la Mer des Epées, non loin de la fameuse Porte de Baldur. Siège de toute la connaissance du continent baptisé Féérune, ce monastère recèle d'immenses trésors couchés sur manuscrit. Le supplément, dont la version américaine sortira le 16 mars prochain, s'organise comme si chacun des 17 scénarios correspondait à un des ouvrages conservés dans cette fameuse bibliothèque-forteresse. Il fera aussi la part belle au lieu en lui-même, décrivant ses habitants, ses habitudes, et sa cartographie.

de nouveaux scénaristes pour des aventures qui sortent de l'ordinaire

Ce nouveau recueil, qui livrera donc de nombreux détails sur ce lieu légendaire, est illustré par Clint Cearley, qui n'est pas un novice en la matière. Comme c'est le cas désormais, une couverture alternative, en version reliure ancienne, sera également disponible. Côté écriture, l'équipe créative s'ouvre à de nouvelles personnalités et scénaristes novices, issus d'univers très différents, dont certains devraient profiter de l'occasion pour promouvoir les évolutions à l'oeuvre dans nos sociétés actuelles.

Chris Perkins, scénariste principal chez D&D, se dit ainsi « reconnaissant de pouvoir travailler sur un produit qui donne à d'autres auteurs la même opportunité. Les aventures de cette anthologie reflètent l'incroyable créativité de la communauté D&D». De quoi prolonger l'ouverture du vénérable et très geek D&D à de nouveaux publics, comme c'est le cas depuis quelques années déjà.

On peut ainsi penser à Jennifer Kretchmer, consultante et productrice pour la télévision et les jeux sur table. Avocate de l'accessibilité, de l'inclusion et de la représentation des personnes handicapées dans les médias et les récits, elle propose un scénario intitulé L'être canopique, qui met en lumière plusieurs transplantations d'organes déroutantes, et, pour la première fois, cette aventure est calibrée pour des personnages qui eux-mêmes seraient en situation de handicap. Amy Vorphahl, actrice et scénariste pour des programmes comme The Newsroom, livre quant à elle une aventure intitulée «Candlekeep Dekonstruktion», autour d'un livre volé qui mènera les aventuriers à une tour de Château-Suif qui recèle bien plus d'énigmes qu'elle n'en a l'air. De son côté, Taymoor Rehmana a imaginé Le Tome Zéphyréen de Zikran, dans lequel un Djinn très narcissique, emprisonné dans un livre, promet un très puissant sort de souhait aux aventuriers qui trouveront le moyen de le libérer. En tout, 19 auteurs ont participé à l'élaboration du volume.

De quoi varier les plaisirs et les points de vue pour coller aux envies de nombreux profils de joueurs.