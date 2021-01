Sky Rojo : de quoi parle la nouvelle série du créateur de La Casa de Papel ?

Le créateur de la série La Casa de papel, Alex Pina, a dévoilé la bande annonce de sa nouvelle série Sky Rojo, un thriller dans le milieu de la prostitution qui s’annonce épique.

Cette nouvelle série « mélange action, humour noir et pure adrénaline », annonce Netflix. On y suivra Coral, Wendy et Gina, des travailleuses du sexe qui, éprises de liberté, s'enfuient du club où elles travaillent. Mais leur proxénète Roméo et ses sbires Moisés et Christian s’engagent à leur poursuite.

« Au fil d'un périple mouvementé et chaotique, les trois femmes devront affronter de nombreux dangers et vivre chaque seconde comme si c'était la dernière. Mais elles mesureront également le pouvoir de l'amitié et découvriront qu'ensemble, elles sont bien plus fortes et peuvent reprendre le contrôle de leur vie ». Au casting figurent Lali Espósito, Yany Prado, Verónica Sánchez ainsi que Miguel Ángel Silvestre (Sense 8).

« On voulait que Sky Rojo soit plus haletant et trépidant que jamais, mais en utilisant ce format inhabituel de 25 minutes pour souligner le dynamisme de l'intrigue : la fuite, la course pour la survie. C'est dans le troisième acte d'un film ou d'un épisode de série que toute l'énergie doit se concentrer pour produire une explosion spectaculaire, aboutissement de tous les conflits qui traversent l'intrigue. Nous avons voulu faire en sorte que la série tout entière soit un troisième acte, et que toute l'histoire soit empreinte de cette folle énergie », a déclaré Álex Pina.

Les 8 épisodes de 25 minutes de Sky Rojo seront mis en ligne le 19 mars et auront une suite, a d’ores et déjà fait savoir Netflix, qui n’a pas attendu de diffuser Sky Rojo pour la renouveler. De quoi patienter pour les fans de La Casa de Papel, qui n’a quant à elle, à l’heure où nous écrivons ces lignes, toujours pas de date de diffusion pour sa nouvelle saison.