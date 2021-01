Miley Cyrus se confie sur ses préférences sexuelles : «je préfère les femmes, elles sont plus sexy»

Invitée dans le podcast d’Alexandra Cooper «Call Her Daddy», Miley Cyrus a expliqué être davantage attirée par les femmes, les trouvant beaucoup plus sexy que les hommes.

« Les filles sont beaucoup plus sexy. Nous le savons », a déclaré l’ex-star de Disney avant de dévoiler sans fard le fond de sa pensée : « Je pense que tout le monde peut convenir que depuis les temps anciens, les pénis font de merveilleuses sculptures, mais à part cela je ne suis pas intéressée. J'aime surtout les pénis comme des œuvres d'art ». L'interprète de Wrecking Ball a ensuite continué à dévoiler le fond de sa pensée avec le ton très cash qui la caractérise : « Tout le monde sait que les seins sont plus jolis que les couilles ».

En 2016, Miley Cyrus avait révélé au magazine Variety se considérer comme pansexuelle, une orientation sexuelle caractérisant les individus qui peuvent être attirés sentimentalement ou sexuellement par un individu de n'importe quel sexe ou genre. « Toute ma vie, je n'ai pas compris mon genre ou ma sexualité. J'ai toujours détesté le terme 'bisexuel' parce que c'est aussi me mettre dans une boîte. Je ne pense pas à quelqu'un en tant que garçon ou fille », avait confié la star, avant d’ajouter « même si j'ai l'air très différente, les gens ne me voient pas aussi neutre que moi. Je me sens très neutre. Après avoir compris mon genre, qui n'était pas déterminé, j'ai mieux compris ma sexualité. Je me suis dit : 'C'est pour ça que je ne me sens pas hétéro ou homo. C'est parce que je ne le suis pas.'».

Dans une interview donnée à Alexandra Cooper cet été 2020, la chanteuse était revenue sur ses expériences avec les filles. « J’ai été attirée par les filles avant d’être attirée par les garçons. D’ailleurs les premières fois où je suis sortie avec des gens c’était avec des filles ». La star avait aussi confié que ses relations avec les femmes avaient « plus de sens » que celles avec les hommes. Une réflexion que son ex-mari Liam Hemsworth appréciera sûrement.