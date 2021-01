La chronique des Bridgerton : les scènes de sexe de la série se retrouvent sur des sites pornos

Énorme succès de ce début d’année, la série «La Chronique des Bridgerton» tente désormais d’empêcher les scènes de sexe entre les personnages principaux de finir sur des sites pornographiques.

Certains pourraient appeler cela la rançon de la gloire. Mais la présence de ces images piratées sur des sites pour adultes a des conséquences dramatiques sur les stars de Bridgerton. Alors que Netflix mettrait tout en œuvre pour exiger la suppression de ces clips, la comédienne britannique Phoebe Dynevor, 25 ans, aurait été dévastée d’apprendre que les scènes de sexe étaient désormais visionnées des centaines de milliers de fois sur des plates-formes pornographiques où elles ont été mise en ligne de manière totalement illégale.

«Le fait que ces clips se retrouvent au milieu de certaines des vidéos les plus obscènes qu’on puisse trouver sur le web a créé un sentiment d’horreur et de colère », commente une source au site britannique The Sun. «Les scènes torrides ont contribué au succès de la série, mais elles émanent d’une série de romans prestigieuse », poursuit-elle.

«Cela a été particulièrement troublant pour Phoebe et Regé-Jean Page (qui interprète l'autre personnage principal de la série, ndlr), deux comédiens qui ont signé pour le rôle d’une vie et n’ont jamais consenti à se retrouver exploité de la sorte», continue la source.

Selon The Sun, Netflix a déployé tous les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits sur les images exploitées, et rappelle que les coupables risquent jusqu’à 10 ans de prison, ainsi qu’une forte amende.

Phoebe Dynevor s’était déjà exprimée sur les scènes dénudées présentes dans La Chronique des Bridgerton, expliquant que «cela ne m’a jamais paru être des scènes de sexe gratuites. Elles racontent une histoire, celle de l’évolution sexuelle de mon personnage, Daphne, et cela était très important de réussir à les filmer correctement».

L’an dernier, la série Normal People avait connu les mêmes mésaventures avec l’apparition d’une compilation de 22 minutes des scènes les plus sensuelles mise en ligne sur des sites pour adultes.