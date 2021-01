Jean-Paul Gaultier : le nouveau show autour des Drag Queens qu'il pourrait animer

Il y a quasiment un an jour pour jour, le 23 janvier 2020, l ’enfant terrible de la mode tirait sa révérence des podiums et signait son dernier défilé haute couture. A l’antenne d’RTL samedi dernier dans « On refait la télé », le styliste a dévoilé le nouveau projet auquel il pourrait être associé : animer l’adaptation française de Ru Paul’s Drag Race, concours télévisuel de drag queens emblématique outre-Atlantique.

Interrogé par Eric Dussard, Jean-Paul Gaultier n’a pas démenti mais a voulu rester prudent. « C’est une rumeur oui », s’est amusé le styliste, avant d’ajouter toutefois que « ça pourrait se faire tout à fait. Oui, oui. Peut-être. Ça m’amuserait d’ailleurs », a-t-il précisé.

Emission phare aux Etats-Unis, depuis 2009, le Ru Paul’s Drag Race réunit des drag queens afin de départager leur performance lors d’un grand show télévisuel.

Un projet en attente de confirmation

Si pour l’heure, l’adaptation de ce rendez-vous en est encore au stade du projet, l’enfant terrible a visiblement été approché pour en offrir une version française. « Je ne sais pas si ce serait exactement comme celui de Ru Paul. La version française sera un petit peu différente. Il n’y aura pas Ru Paul déjà », poursuit Jean-Paul Gaultier. Quant à sa présence dans le jury, le styliste avance « Entre autres, peut-être, si ça se fait ». « Je pense que l’on pourrait avoir notre version française. Je crois qu’on a de quoi faire. On a des drag queens qui sont excellentes, d’un haut niveau », note ce dernier.

En attendant, les téléspectateurs pourront le voir le 30 janvier prochain alors qu’il participera en tant que juré à l’émission « Eurovision, c’est vous qui décidez », diffusée sur France 2. Une première édition durant laquelle public et jurés sélectionneront le prochain candidat français de l’Eurovision 2021.