WandaVision : la série va-t-elle révéler l'identité du prochain vilain de Marvel ? (SPOILERS)

Les fans de Marvel en sont persuadés : la série «WandaVision» diffusée sur Disney+ contient plusieurs indices attestant de l’arrivée imminente du prochain grand vilain de la franchise. Mais de qui s’agit-il ?

Selon plusieurs observateurs attentifs, les studios Marvel prépareraient patiemment, mais sûrement, le prochain arc narratif de ce qui est plus communément appelé «la Phase 4 du MCU» (MCU : Univers Cinématographique Marvel, en français) à travers ses différents projets audiovisuels, que ce soit dans les séries WandaVision et Loki (mais aussi Moon Knight), ou les films à venir, Spider-Man 3 et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Et c’est justement dans cette première que le grand vilain de ce nouvel arc pourrait faire son apparition, un méchant presque aussi effrayant que Thanos, le diable en personne : Mephisto.

D’où vient Mephisto ?

Le personnage de Mephisto fait sa première apparition dans la série de comics Le Surfeur d’Argent publiée en décembre 1968. Il se présente lui-même comme un être démoniaque, mais aussi une entité cosmique dotée de puissants pouvoirs surnaturels qui s’expriment à pleine puissance quand il se trouve dans son royaume extra-dimensionnel (qu’il désigne comme étant l’Enfer aux êtres humains, en lien avec leur croyance), à tel point qu’il y est quasiment invincible. Toutefois, ses pouvoirs diminuent graduellement quand il s’aventure en dehors de celui-ci.

Les origines de Mephisto sont intimement liées aux Pierres d’infinité, ce qui s’inscrit idéalement dans la saga post-Infinity du MCU. Il possède également un lien particulier avec Thanos, qu’il a tenté de manipuler depuis son enfance, et a été en possession de la Pierre du Temps (Time Stone, en VO), lui permettant d’effectuer de multiples voyages dans le temps au gré de ses envies, désirs et objectifs. Rien ne l’intéresse plus que de s’emparer de l’âme de ceux qui font appel à lui pour assouvir leurs désirs les plus profonds, surtout quand ils sont désespérés et prêts à tout pour obtenir satisfaction (à l’instar de Johnny Blaze dans Ghost Rider).

Quels indices sont déjà visibles dans WandaVision ?

Les rumeurs laissent entendre l’existence d’un lien direct entre WandaVision et le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness (avec Elizabeth Olsen au générique du film, ndlr), dans lequel Stephen Strange (Benedict Cumerbatch) sera en quête de la Pierre du Temps suite aux événements d’Avengers : Endgame. Si le long métrage réalisé par Sam Raimi s’annonce comme le point culminant de l’usage de la magie dans le MCU, WandaVision pourrait servir à préparer le terrain. Avec l’ombre de Mephisto planant au-dessus d’une intrigue déconcertante pour certains (avec son ambiance sitcom), mais qui renferme une réalité bien plus funeste.

Un des indices aperçus dans WandaVision concerne la récurrence de la forme hexagonale dans la série, «Hex» qui signifie Six en grec, et sorcellerie en allemand. Les observateurs soulignent l’importance du chiffre 6 dans le MCU, comme les 6 Pierres d’infinité, ou encore la suite 666 qui est le nombre de la Bête, du diable, et donc de Mephisto. Le chiffre est également totalement absent de tous les objets – horloge, téléphone, etc. – dans WandaVision, une série qui s’apprête à faire référence à six décennies (1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000).

Oui, tout cela semble un peu tiré par les cheveux (lol). Mais, attendez, ce n’est pas terminé.

En décembre 2019, le grand patron de Marvel, Kevin Feige, avait expliqué que la série verrait Wanda devenir la Sorcière Rouge. Avec toutes les ramifications que cela suppose.

«Je m'apprête à dévoiler un nom encore jamais prononcé au sein du MCU : Wanda va devenir la sorcière rouge. Qu'est-ce que ça signifie ? Nous allons beaucoup nous amuser avec WandaVision, ce sera drôle, effrayant... Et vous allez comprendre à quel point les actions de Wanda vont avoir des répercussions sur tout le MCU», annonçait-il.

Dans le générique d’intro de l’épisode 2 de WandaVision, six étoiles apparaissent autour de la Lune dans les premières secondes.

La Lune est le symbole d’Hecate, la déesse des sorcières et de la magie dans la mythologie grecque. Aussi, dans la mythologie egyptienne, le Dieu de la Lune se nomme Khonshu, dont l’avatar sur Terre dans l’univers Marvel n’est autre que Moon Knight, un super-héros qui sera incarné par Oscar Isaac dans la série éponyme en développement pour Disney+. Dans les récents comics Avengers pilotés par Jason Aaron, Khonshu affronte Mephisto – qui est le grand vilain de l’histoire – sans parvenir à le vaincre. Car ce dernier parvient à utiliser la Pierre du Temps pour créer une armée comprenant plusieurs versions de lui-même importées depuis le multiverse.

Dans les comics, la mutation de Wanda lui permet de disposer de pouvoirs qu’elle parvient à contrôler grâce à ses connaissances de la magie acquises auprès de son mentor, Agatha Harkness, dont la contraction est Agnes, le nom de la voisine de Wanda dans la série, dont certains dialogues, et son comportement en général, laissent à penser qu’elle dispose d’informations capitales sur la véritable nature du monde dans lequel évolue Wanda dans la série.

Dans les comics, Agatha Harkness est celle qui efface la mémoire de Wanda quand cette dernière comprend que ses deux enfants disparus, Billy et Tommy, étaient en vérité des fragments de l’âme de Mephisto. Agatha est également liée à Samhian, un druide démoniaque qui a capturé son âme, et qui se trouve être un disciple de Mephisto. Selon les observateurs, le sixième épisode de WandaVision pourrait être celui de la révélation de la présence et du rôle de cet être maléfique dans la création de la réalité alternative dans laquelle vivent Wanda et Vision.

Une question s’impose dès lors : Wanda a-t-elle négocié avec Mephisto afin de faire revenir Vision – qui meurt dans Avengers : Infinity Wars – à la vie dans sa quête d’une vie maritale parfaite inspirée des sitcoms de son enfance ? La réponse pourrait avoir une importance cruciale dans l’intrigue du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Quid des autres projets Marvel ?

Les autres créations Marvel devraient, elles aussi, permettre d'installer Mephisto comme le prochain vilain du MCU. A commencer par Loki. Dans la bande annonce de la série attendue en mai prochain sur Disney+, on peut apercevoir, quelques secondes, un vitrail sur lequel apparaissent deux Lunes, trois étoiles, et… un être démoniaque ressemblant à Mephisto, qui est donc représenté comme la sixième création cosmique dans cette image.

Loki permettra également d’introduire la TVA, l’Autorité des Variations Temporelles (Time Variance Authority, en VO), une organisation en charge de veiller sur les différentes réalités du multiverse, tout en limitant les interférences entre elles. Avec le pouvoir d’effacer celles jugées trop dangereuses.

Le Spider-Man 3 pourrait également voir Mephisto faire une apparition cruciale dans l’intrigue, avec des répercussions colossales dans l’ensemble du MCU.

Mephisto est un vilain incontournable de l’univers Marvel, avec des liens établis avec Ghost Rider, le Surfeur d’Argent, ou encore le Docteur Fatalis. Et bien évidemment Scarlet Witch (la sorcière rouge) et Stephen Strange. On a hâte de découvrir si une partie de ces théories se révèleront exactes, et comment elles influenceront la suite des aventures des super-héros Marvel.

