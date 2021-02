Arrêtez tout et accordez-vous 30 minutes de détente grâce au studio Ghibli

HBO Max a mis en ligne une compilation de 30 minutes d’extraits de films de Ghibli aux vertus très relaxantes. Un cadeau à ne pas refuser en cette période anxiogène de pandémie mondiale.

Destinée à promouvoir l’arrivée des films d’animation du célèbre studio japonais au catalogue de la plate-forme américaine (en France c’est Netflix qui a ce privilège), cette vidéo est visible gratuitement sur Youtube. «Mon voisin Totoro», «Kiki la petite sorcière», «Le Château ambulant»… Des séquences de toutes les œuvres ou presque signées des maîtres de l’animation que sont Hayao Miyazaki et Isao Takahata figurent au montage.

Au menu, des paysages luxuriants et des sons de nature. L‘ensemble concourt à créer une ambiance apaisante. De quoi prendre un bon bol de zénitude et s’accorder un instant de détente et d’évasion pour les travailleurs stressés, ou tomber doucement dans les bras de Morphée pour les insomniaques.

