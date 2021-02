Un ex-conspirationniste de QAnon s'excuse auprès d'un journaliste de CNN d'avoir cru qu'il mangeait des bébés

Lors d’un magazine spécial baptisé «Inside the QAnon Conspiracy» (à l'intérieur du complot QAnon, en français) diffusé sur la chaîne américaine CNN samedi dernier, le journaliste Anderson Cooper s’est entretenu avec un ex-membre de ce mouvement complotiste très influent aux États-Unis.

C’est au cours d’un entretien téléphonique (à regarder en VO par ici) que Jitarth Jadeja, qui a quitté QAnon en juillet 2019, s’est vu poser une question sur les fausses informations entretenues par cette organisation complotiste, qui soutient Donald Trump et a joué un rôle majeur dans l’attaque du Capitole à Washington début janvier. Plus particulièrement sur le fait que des membres du parti Démocrate et plusieurs célébrités vénéraient Satan et buvaient le sang d’enfants.

«À l'époque, vous croyiez que les démocrates de haut pouvoir et les célébrités buvaient du sang d'enfants ?», lui demande Anderson Cooper, qui a longtemps été harcelé à ce propos par les membres de QAnon. Ce à quoi Jitarth Jadeja répond : «Je pensais que VOUS le faisiez. Et j'aimerais m'excuser pour cela dès maintenant. Donc, je m'excuse d'avoir pensé que vous mangiez des bébés. Mais oui, je le pensais à 100%».

La conversation ne s’arrête pas là, puisque Jitarth Jadeja pensait également qu’Anderson Cooper était… un robot. «Et je vais être honnête, des gens en parlent encore à ce jour. Il y avait encore des publications à propos du fait que vous buviez du sang d’enfants il y a quatre jours seulement.

Certaines personnes pensaient que vous étiez un robot !», assure l’ex-conspirationniste, qui affirme avoir cru que QAnon était un département secret du renseignement militaire américain, dirigé par des extraterrestres originaires d’une autre dimension. «J'étais clairement au fond de ce trou noir conspirationniste, et je choisissais de croire à n'importe quelle histoire à laquelle j'avais envie de croire», ajoute-t-il.

