Armie Hammer : lâché par son agent, l'acteur accusé de cannibalisme continue sa descente aux enfers

Accusé de cannibalisme et de tendances sexuelles violentes, Armie Hammer vient d’être « abandonné » par l’agence qui représente ses intérêts.

L’acteur de Call Me By Your Name est désormais persona non grata à Hollywood. Après avoir déjà perdu plusieurs rôles - dont un dans le film Shotgun Wedding avec Jennifer Lopez et un autre dans la série The Offer, qui retrace la conception du film Le Parrain - son agence WME vient de le lâcher, annonce The Hollywood Reporter. Idem pour son agent qui ne souhaite plus travailler avec lui.

L'acteur, qui a eu beau dénoncer des accusations mensongères, est au centre d'une énorme polémique depuis que plusieurs femmes l'accusent d'avoir un penchant pour le cannibalisme et des fantasmes de viols et séquestration. Des témoignages plus dérangeants les uns que les autres ont été publiés sur les réseau sociaux.

Si leur authenticité n’a pas été établie, le 14 janvier, Courtney Vucekovitch, fondatrice d'une application mobile de beauté, a quant à elle témoigné à visage découvert. Elle aurait fréquenté Armie Hammer de juin à août 2020 et le décrit comme un «apprenti Hannibal Lecter». «Il m'a dit qu'il voulait me casser une côte pour la cuire au barbecue et la manger», a-t-elle raconté, ajoutant qu’il aimait bien l’idée «de la peau contre ses dents.» L'acteur l'aurait incitée à faire des choses qui ne lui ressemblaient pas du tout, «y compris des actes sexuels», a-t-elle affirmé.

Suite aux accusations de violences et de cannibalisme portées à l’encontre d’Armie Hammer, Elizabeth Chambers, la mère des enfants de l’acteur (avec qui elle est en instance de divorce depuis juillet 2020) avait fait savoir début février combien elle était choquée, et qu’elle apportait son soutien aux présumées victimes. « Depuis des semaines, j'essaie de comprendre tout ce qui s'est passé. Je suis choquée, navrée et dévastée », commente l’ex-femme de l’acteur. J’écoute et je continuerai d’écouter et de m'informer sur ces questions délicates. Je ne savais pas à quel point j’en savais peu. Je soutiens toute victime d'agression ou de maltraitance et j'exhorte toute personne ayant subi cette douleur à demander l'aide dont elle a besoin pour guérir. »

