Falcon et le Soldat de l’Hiver : une date et une bande-annonce annoncées

La prochaine série Marvel, Falcon et le Soldat de l’Hiver, a dévoilé une nouvelle bande-annonce musclée pendant le Super Bowl. Sa diffusion doit débuter le 19 mars prochain sur Disney+.

Alors que la Phase 4 du MCU (Univers Cinématographique Marvel, ndlr) a été lancée avec WandaVision le 15 janvier dernier, cette série pilotée par Derek Kolstad (John Wick) et Malcolm Spellman (Empire) permettra aux téléspectateurs de retrouver les personnages de Sam Wilson et Bucky Barnes – respectivement incarnés par Anthony Mackie et Sebastian Stan – le temps des 6 épisodes que durera cette première saison de Falcon et le Soldat de l’Hiver. Le premier est armé du bouclier de Captain America que l’illustre superhéros lui a légué à la fin d’Avengers : Endgame.

Si on comprend que les deux héros vont devoir s’associer malgré leurs différences, l’intrigue générale de la série reste floue. D’autres personnages de l’univers Marvel feront leur apparition, notamment War Machine – confirmée par Don Cheadle en personne – même s’il semble que ce sera pour une durée très limitée à l’écran. Mais qui pourrait être suffisante pour préparer la future série qui lui sera consacrée, Armor Wars.

La bande annonce révèle également la présence de Sharon Carter (Emily VanCamp) et de Baron Zemo (Daniel Brühl), le vilain du film Captain America : Civil War, qui semble avoir réuni un groupe de fidèles masqués prêts à tout pour éradiquer les superhéros.

A voir aussi