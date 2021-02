Super Bowl : The Weeknd, Miley Cyrus, Amanda Gorman... Quelles stars sont attendues ?

Bien plus qu'un match de football américain. Comme chaque année, de nombreuses stars de la musique se sont données rendez-vous pour le Super Bowl, ce dimanche à Tampa (Floride). Outre The Weeknd qui assurera le show à la mi-temps, on retrouvera également Miley Cyrus, Alicia Keys ou encore la poétesse Amanda Gorman.

Avant la finale tant attendue entre les Tampa Bay Buccaneers et les Kansas City Chiefs, tenants du titre (coup d'envoi à 0h30 heure française), les quelque 22.000 spectateurs, dont 7.500 soignants invités par la NFL, auront droit à un concert d'avant-match, animé par la chanteuse américaine Miley Cyrus.

Véritable révélation de la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier dernier, lors de laquelle elle avait récité un poème puissant, «The Hill We Climb» («La colline que nous escaladons»), la jeune poétesse afro-américaine Amanda Gorman sera de nouveau sous le feu des projecteurs ce dimanche. Elle déclamera des vers en hommage à trois personnes, sélectionnées par la NFL (une éducatrice, une infirmière et un vétéran) pour leur engagement dans la lutte contre le coronavirus.

Pour chanter l'hymne américain, «The Star-Spangled Banner», c'est un duo qui a été choisi cette année, composé de la chanteuse R'n'B Jazmine Sullivan et de la star de la musique country Eric Church. Ils succéderont à Demi Lovato, dont la performance avait impressionné l'an dernier. La chanteuse américaine H.E.R. interprétera de son côté «America the Beautiful», un hymne patriotique américain de la fin du XIXe siècle.

Un show musical après le match

Après Shakira et Jennifer Lopez en 2020, l'artiste canadien The Weeknd aura la lourde tâche de faire le show à la mi-temps du match. Réagissant aux rumeurs selon lesquelles il pourrait être rejoint sur scène par Daft Punk ou Ariana Grande, l'interprète de «Blinding Lights» a assuré qu'il n'y aurait «pas d'invités spéciaux».

Juste après le match, un show virtuel diffusé à la télévision et sur les réseaux sociaux réunira Alicia Keys, Christina Aguilera, Brandi Carlile, Brittany Howard et Luke Bryan. Miley Cyrus, Jazmine Sullivan, Eric Church et H.E.R. seront également de la partie. Un spectacle animé par la comédienne américaine Tiffany Haddish, destiné à lever des fonds pour les petites entreprises secouées par la pandémie de coronavirus.

Comme lors de chaque Super Bowl, il sera également possible de voir des stars lors des multiples coupures publicitaires entrecoupant la rencontre. Cette année, on y verra John Travolta (et sa fille Ella), Mila Kunis et Ashton Kutcher, Serena Williams, Will Ferrell, Dolly Parton ou encore Michael B. Jordan.

