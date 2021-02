Shia LaBeouf : Accusé de violences, l'acteur serait interné et sa carrière mise entre parenthèses

Shia LaBeouf et l'agence de talents hollywoodienne CAA ne collaborent plus ensemble, a fait savoir le magazine Variety, qui explique que l'acteur reçoit actuellement des soins hospitaliers.

La nouvelle fait suite à une plainte déposée en décembre par l’ex-petite amie de Shia LaBeouf, l’actrice et musicienne FKA Twigs, qui accuse l’acteur d’avoir usé à plusieurs reprises de violences physiques et psychologiques au cours de leur relation. Depuis lors, LaBeouf a aussi été accusé de violences par plusieurs autres femmes. L’agence CAA ne travaillerait plus avec lui depuis un mois.

Toutefois, Variety précise que le sort de LaBeouf serait différent de celui réservé à deux autres personnalités récemment accusées de violences sexuelles et remerciées de leurs agences professionnelles respectives, à savoir Marylin Manson qui a été congédié par la CAA et de Armie Hammer de la WME. Variety explique que c'est Shia LaBeouf lui-même qui aurait demandé à mettre sa carrière entre parenthèses pour se faire soigner.

Plus connu ces dernières années pour ses frasques, ses problèmes d’addictions, ses accès de violence et autres séjours en prison que pour ses rôles, LaBeouf aurait pris la décision de faire une pause afin de se concentrer uniquement à traiter ses problèmes de comportement, et ce avec l'aide dont il a admis avoir besoin. « Shia a besoin d'aide et il le sait. Nous recherchons activement le type de traitement hospitalier significatif, intensif et à long terme dont il a désespérément besoin », avait déclaré son avocat en décembre dernier. Une source a confié à Variety que Shia LaBeouf suivait un traitement spécial depuis cinq semaines.

«Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement leur a fait ressentir», a déclaré LaBeouf en décembre, en réponse aux femmes qui l’accusent d’agression sexuelle, de violence et de détresse émotionnelle. «J'ai toujours fait du mal aux personnes les plus proches de moi», avait-il ajouté. «J'ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j'ai blessés. Il n'y a rien d'autre que je puisse vraiment dire ».

Dans la plainte déposée conjointement par FKA Twigs et une autre ancienne petite-amie, la styliste Karolyn Pho, il est notamment écrit : «Shia LaBeouf fait du mal aux femmes. Il les utilise. Il les abuse, à la fois physiquement et mentalement. Il est dangereux. »

