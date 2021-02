Buffy contre les vampires : le créateur de la série culte accusé de comportement abusif

Les langues se délient à l’encontre de Joss Whedon. L'actrice Charisma Carpenter a pris la parole hier sur les réseaux sociaux pour dénoncer les comportements « toxiques » du créateur de la série Buffy à son égard. Elle a reçu le soutien de Sarah Michelle Gellar, héroïne de cette série culte des années 1990.

Plus question de se taire. Charisma Carpenter, alias Cordelia Chase dans la série « Buffy contre les vampires », a choisi de briser la loi du silence autour des agissements dont elle accuse le producteur, réalisateur et scénariste américain Joss Whedon, déjà mis en cause par l'acteur Ray Fisher cet été. L'acteur de Justice League, co-scénarisé par Joss Whedon dépeignait à l'époque un comportement abusif et non-professionel. Une prise de parole qui a eu l'effet d'un électrochoc sur Charisma Carpenter, qui s'est décidée à témoigner elle aussi, même si elle avoue avoir peur, en tant que mère célibataire, des conséquences que cela pourrait avoir sur son "futur". Dans un message poignant posté sur Twitter, la quadragénaire explique s'être tue pendant 20 ans mais affirme aujourd'hui que «Joss Wheldon a abusé de son pouvoir à de nombreuses reprises quand nous travaillions ensemble sur le tournage de "Buffy contre les vampires" et "Angel"», et de poursuivre : « Joss est connu pour être, mine de rien, cruel. Il créé un environnement de travail hostile et toxique depuis ses débuts de carrière. Je le sais parce que je l'ai expérimenté en premier lieu» et « à plusieurs reprises ».

Des pressions psychologiques destructrices

L'actrice a dévoilé quelques détails pour illustrer son propos, évoquant notamment l'instauration d'un climat très compétitif entre les acteurs, des brimades verbales et des pressions lorsqu'elle était enceinte en accusant notamment Charisma Carpenter « de mettre en danger la série ». Selon l'actrice, il l'aurait également convoqué à six mois de grossesse à une heure du matin après que son médecin lui a recommandé d'alléger ses journées de travail. A l'issue de la saison, Charisma Carpenter explique avoir tout simplement été virée. Un comportement qui a profondément traumatisé l'actrice qui avoue avoir « totalement perdue confiance en elle » mais qui, se sentant « impuissante et isolée », a malgré tout serré les dents, ravalé sa peine et explique « avoir même trouvé des excuses» aux comportements de Joss Wheldon. « Ce n'est que récemment, après des années de thérapie et dans la foulée du mouvement Time's up», qu'elle a finalement trouvé le courage de parler. Un témoignage qui a été soutenu par son ancienne partenaire dans « Buffy contre les vampires ». Sarah Michelle Gellar s'est en effet désolidarisée du producteur Joss Whedon, expliquant elle aussi sur Instagram, qu'elle ne voulait plus que son nom soit associé à ce dernier.

« Je ne ferai pas d'autres commentaires», a poursuivi Sarah Michelle Gellar « mais je soutiens tous les "survivants" d'abus et je suis fière d'eux qu'ils osent parler».

A voir aussi