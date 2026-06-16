Pluribus : Vince Gilligan donne des nouvelles encourageantes de la saison 2

Le créateur de la série «Pluribus», Vince Gilligan, a donné des nouvelles de la saison 2 dont l’écriture est en cours.

La patience est de mise. Lancée sur Apple TV en novembre dernier, «Pluribus» a réussi à séduire des millions de fans à travers le monde avec un scénario d’une originalité peu commune déployé sur neuf épisodes. Et un final qui laissait les téléspectateurs face à de nombreuses questions sans réponses.

Vince Gilligan, le créateur de la série, a donné quelques nouvelles de la saison 2 dans un entretien accordé au site américain Deadline en compagnie de Rhea Seehorn qui incarne le personnage principal, assurant que l’écriture était actuellement en cours.

«Nous avons fait la moitié du chemin. Mes auteurs et moi-même avons déterminé le contenu des épisodes, et comme à chaque fois – pour chaque saison de chaque série – ça commence fort. Et après, il faut juste persévérer assez longtemps. J'en suis au point où je suis impatient de lancer le tournage, et que les gens puissent la regarder, parce que je prends beaucoup de plaisir», a-t-il indiqué.

Au cours de cette interview, Vince Gilligan a également révélé que la première version de «Pluribus», sur laquelle il travaillait depuis des années, avait été pensée à l’origine autour d’un personnage masculin, «parce que je suis un homme». «Et puis je me suis dit : pourquoi est-ce que ça devrait être un mec ? Je suis tellement content d'avoir pris cette décision. Je l'ai fait parce que j’aime tellement Rhea, mais ça fonctionne aussi beaucoup mieux pour la série», a-t-il indiqué.