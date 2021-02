La plate-forme de streaming 100% téléréalité Hayu débarque aujourd'hui en France

De la téléréalité à tous les étages. La plate-forme de streaming Hayu est arrivée ce 18 février dans l'Hexagone, avec un programme star : Keeping up with the Kardashians.

Les abonnés d'Hayu auront donc accès aux 19 saisons du show retraçant les aventures de Kim, Khloé et Kourtney Kardashian. Keeping up with the Kardashians était jusqu'ici proposé sur Netflix et Amazon Prime Video, mais pas dans son intégralité.

A noter que la saison 20, dernière de la série, a fini d'être tournée et sera également disponible sur Hayu.

4,99€ par mois

Mais ce n'est pas tout. La nouvelle plate-forme de streaming proposera d'autres programmes de téléréalité américaine, comme The Real Housewifes, qui met en scène la vie de riches femmes au foyer. Elle hébergera aussi Snapped, une émission de faits divers, ou encore Million Dollar Listing, qui suit des agents immobiliers dans leurs ventes de biens à prix très élevé.

Tous ces programmes seront accessibles pour 4,99€ par mois. Un essai gratuit de sept jours est proposé.

Hayu, initialement créé aux Etats-Unis, était déjà disponible dans 26 pays. La plate-forme a par exemple été lancée en 2016 au Royaume-Uni, et en Allemagne l'année dernière.

