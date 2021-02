Pourquoi Emma Watson, inoubliable Hermione dans Harry Potter, arrête sa carrière d'actrice ?

La communauté des fans d'Harry Potter est en émoi ce jeudi 25 février. L'actrice britannique Emma Watson, inoubliable Hermione dans la saga des films inspirés de l'oeuvre de J.K. Rowling, a annoncé faire une pause dans sa carrière.

Officiellement, l'actrice, 30 ans aujourd'hui, n'a pas encore communiqué sur le sujet, mais une phrase de son agent a enflammé les réseaux sociaux.

S'exprimant dans les colonnes du DailyMail, ce dernier a ainsi indiqué que «la carrière d'Emma Watson est en veille».

Interprétée comme étant un abandon de sa vie professionnelle pour les uns, simple «pause» pour les autres, cette phrase anodine en apparence a quoi qu'il en soit donné lieu à diverses interprétations.

Sous les feux de la rampe depuis l'âge de 9 ans, Emma Watson aurait en fait décidé de se retirer pour passer plus de temps avec son fiancé, Leo Robinton.

'TALK OF THE TOWN: Emma Watson 'steps back from acting to spend time with rumoured fiance Leo Robinton'

