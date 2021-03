The Crown saison 5 : date de sortie, casting, intrigue... tout ce que l'on sait déjà (SPOILERS)

Récompensée à quatre reprises lors de la 78e cérémonie des Golden Globes, «The Crown» prépare son retour avec une saison 5 autour d’un nouveau casting. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à l’heure actuelle. Attention, spoilers !

La saison 4 de The Crown a été l'une des plus attendues de la série, principalement en raison de la présence de Diana Spencer – brillamment incarnée par Emma Corrin – et de sa rencontre avec le prince Charles (suivi des nombreuses difficultés traversées par le couple), mais aussi celle de Margaret Thatcher et son règne sur le monde politique britannique, et portée par l’interprétation magistrale de Gillian Anderson. Elle vient de briller lors de la dernière édition des Golden Globes avec 4 trophées raflés.

Heartfelt congratulations to Emma Corrin, Josh O’Connor, Gillian Anderson, and everyone behind Season 4 of The Crown. pic.twitter.com/Cf5CWGXdZt — The Crown (@TheCrownNetflix) March 1, 2021

Si, pendant un temps, le créateur de The Crown, Peter Morgan, avait laissé entendre que la série s’arrêterait au terme de la saison 5, il a finalement été confirmé qu’une sixième verrait le jour. Ce qui est une excellente nouvelle pour tous les mordus de cette fiction (il faut insister sur ce mot) royale qui a réussi à captiver l’attention de millions de téléspectateurs à travers le monde.

A chaque saison, The Crown revient sur une décennie du règne d’Elizabeth II. Les deux saisons à venir pourraient couvrir la période 1990-2000 (saison 5), et 2000-2010 (saison 6), avec une potentielle conclusion en 2012, à l’occasion du Jubilée de Diamant de la reine. Ce qui signifie que The Crown pourrait couvrir le mariage du prince William avec Kate Middleton, célébré en 2011. Mais faire l’impasse sur la relation entre le prince Harry et Meghan Markle.

Peter Morgan devrait toutefois faire le choix d’arrêter la série en 2002, au Jubilée d’Or d’Elizabeth II – ce qui inclurait le décès de la princesse Margaret – et ainsi prendre le temps de traiter plus en profondeur les événements sur la période 1990 – 2002. «Pour être clair, la saison 6 ne nous rapprochera pas plus des événements actuels. Cela nous permettra seulement de traiter de cette période plus en profondeur», a déclaré Peter Morgan. Si ce scénario est, aujourd’hui, le plus probable, le créateur de The Crown a également précisé garder l’esprit ouvert.

«Il faut au minimum une décennie, selon moi, pour réussir à prendre la distance nécessaire avec les événements traités dans une saison. Le point de conclusion existe déjà dans mon esprit, mais il est impossible d’en être certain car les choses peuvent changer à n’importe quel moment, et il faut pouvoir s’y adapter d’une certaine manière, dans sa façon de penser. J’ai une idée précise de la fin – mais ce n’est qu’une idée», expliquait Peter Morgan dans le podcast du site américain The Hollywood Reporter en novembre 2019.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Selon le site américain Deadline, le tournage de la saison 5 de The Crown ne devrait pas débuter avant le mois de juin 2021. Ce qui signifie qu’elle ne sera disponible que dans le courant de l’année 2022. Pour le moment, cette saison 5 est parfaitement calée dans son agenda de production, et n’a pas été impactée par la pandémie mondiale. Pourvu que ça dure. Le tournage de la saison 6 devrait débuter en 2022, pour une diffusion probable de cet ultime chapitre en 2023.

Qui sera au casting de la saison 5 ?

Les deux dernières saisons de The Crown marqueront un renouvellement quasi-total du casting. C’est Imelda Staunton qui succèdera à Claire Foy et Olivia Colman dans le rôle d’Elizabeth II. Sa sœur, la princesse Margaret, sera incarnée par Lesley Manville (Phantom Thread). En lieu et place d’Helena Bonham Carter. «Je ne pourrais pas être plus heureuse d’obtenir ce rôle. Le relai a été passé d’une incroyable comédienne à une autre avant cela, et je veux me montrer à la hauteur de leur talent. De plus, jouer la sœur de ma chère amie Imelda Staunton sera une joie immense», a confié Lesley Manville.

C’est Jonathan Pryce (Game of Thrones) qui prendra la suite de Matt Smith et Tobias Menzies dans le rôle du prince Philip, le duc d’Edimbourg. La princesse Diana sera incarnée par Elizabeth Debicki, qui aura la lourde tâche de succéder à Emma Corrin à l’écran. «L’esprit de la princesse Diana, ses paroles, et ses actions, continuent de résonner dans le cœur de nombreuses personnes. C’est un véritable privilège et un honneur de rejoindre le casting de cette incroyable série, qui me passionne depuis la diffusion du premier épisode», a confié l’actrice au moment de rejoindre officiellement le casting.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Si rien n’est encore officiel (les négociations seraient en cours, et déjà bien avancées), c’est Dominic West (The Wire, The Affair) qui devrait prêter ses traits au prince Charles dans les deux saisons à venir. «Si Dominic reprend le rôle, ça va être génial. J’ai travaillé avec lui par le passé et il est excellent», a commenté Josh O’Connor à propos de la rumeur annonçant le recrutement probable de Dominic West pour le rôle.

Selon le site Grazia, Emma Corrin et Josh O’Connor pourraient faire plusieurs apparitions dans la saison 5 de The Crown, à travers des flashbacks. Les fans seraient ravis de retrouver ce duo à l’écran, évidemment.

A quoi s’attendre dans la saison 5 ?

La saison 4 s’est terminée au début de l’hiver 1990, avec Margaret Thatcher quittant son poste de Premier ministre en novembre. Et le prince Charles toujours marié à Diana. Autant dire que ce cinquième chapitre s’annonce incroyablement passionnant, puisqu’il devrait couvrir une décennie particulièrement difficile pour la couronne britannique.

L’histoire passera notamment par l’année 1992 – qualifiée d’«annus horibilis» par la reine Elizabeth elle-même – qui verra la princesse Anne divorcer du capitaine Mark Phillips, l’annonce de la séparation entre le prince Andrew et Sarah Gerguson (cette dernière apparaissant ensuite en Une des tabloïds dans les bras de l’homme d’affaires américain John Bryan) et l’incendie du château de Windsor.

C’est également l’année où le prince Charles et Diana ont annoncé leur séparation, même s’il faudra attendre août 1996 pour que leur divorce soit officiel. Le livre d’Andrew Morton, Diana racontée par elle-même, sera publié à partir des révélations faites par la princesse (ce qu’elle niera avoir fait avant que l’auteur ne le confirme après sa mort), ce qui provoquera une onde de choc monumentale au Royaume Uni.

La saison 5 pourrait également être celle où l’accident mortel de Lady Diana, le 31 août 1997 à Paris, et de Dodi Al-Fayed sera abordé. Mais il semblerait que cet événement tragique attendra finalement la saison 6. Et la cinquième de se conclure sur l’officialisation du divorce entre le prince Charles et Diana Spencer.

