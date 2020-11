The Crown : Buckingham n’apprécierait pas du tout la saison 4

La famille royale goûterait très peu la nouvelle saison de la série The Crown mise en ligne ce week-end.

Les médias britanniques se font même l’écho d’une colère du côté de Buckingham, qui s’offusquerait de la manière dont le scénariste Peter Morgan dépeint le Prince Charles. « Fureur de Buckingham Palace face à la nouvelle saison. La famille royale n'a encore jamais dénoncé les ‘mensonges pernicieux’ et les mauvaises représentations dans la somptueuse série Netflix. Mais trop c'est trop », s’insurge la journaliste spécialiste de la famille royale Emily Andrews. La Couronne estimerait être « trollée par le drama au budget hollywoodien », et regretterait que ce qui relève selon elle de la fiction y « soit présenté comme des faits».

La journaliste poursuit et écrit que «Charles est mécontent... William est mécontent... Les protagonistes sont toujours en vie, c'est une histoire récente et encore très fraîche pour eux. Les téléspectateurs peuvent penser que c'est la ‘vérité’, mais c'est une fiction déformée », insiste-t-elle.

Charles is unhappy... William is unhappy...The protagonists are still alive, it’s recent history and still very raw. Viewers may think this is the ‘truth’ but it’s distorted fiction. Read my analysis to find out why it matters. pic.twitter.com/nzCab95usw

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) November 15, 2020