Cobra Kai : Kareem Abdul-Jabbar affirme que Bruce Lee aurait adoré la série

Dans un article rédigé sur le site américain The Hollywood Reporter, la légende du basketball Kareem Abdul-Jabbar – qui fut également un disciple de Bruce Lee – affirme que l’acteur aurait été fan de la série Cobra Kai. Arguments à l’appui.

L’ancien pivot des Los Angeles Lakers est manifestement séduit par le prequel de Karaté Kid, lancé en 2018 sur YouTube Red avant de migrer sur Netflix deux ans plus tard. Pour Kareem Abdul-Jabbar, le succès de la série de films sortis dans les années 1980 est indirectement lié à la popularisation des arts martiaux initiée par Bruce Lee.

«Bruce était mon maître et mon ami, et il disait souvent que sa mission pour les arts martiaux n’était pas seulement de les intégrer dans des films d’action, mais aussi de pouvoir en montrer la force spirituelle permettant de vivre une existence plus riche. Et il savait que, pour y parvenir, le public devait d’abord être séduit par le côté divertissant et athlétique, avant de découvrir son côté spirituel», écrit-il.

Selon Kareem Abdul-Jabbar, Cobrai Kai parvient justement à faire la balance entre l’action visible à l’écran, et la lutte interne des personnages avec leur conscience. «Bruce aurait adoré cette manière de mettre en scène les arts martiaux car il voyait dans sa pratique un moyen de se défendre face à ses ennemis, mais aussi contre ses propres impulsions destructrices », poursuit Kareem Abdul-Jabbar.

L’ancienne gloire de la NBA apprécie également le fait que la série diffusée sur Netflix évite de se prendre trop au sérieux, en injectant de l’humour et de l’autodérision à travers ses personnages. Kareem Abdul-Jabbar explique d’ailleurs que Bruce Lee possédait un côté farceur inspoupçonné. «J’aime penser que moi et Bruce aurions adoré regarder cette série assis dans un fauteuil, et, en approchant sa tête de moi aurait eu plaisir à me rappeler toutes les fois où il m’a botté le derrière quand j’étais son élève», conclu-t-il.

