Mariés au premier regard : que réserve la saison 5 qui démarre ce lundi 8 mars ?

«Mariés au premier regard» est de retour ce lundi 8 mars, à 21h05, pour une cinquième saison pleine de surprises et de nouveautés, annonce M6.

Les deux experts, Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l'âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible.

Cette année, ils ont pu former 7 couples dont l’histoire commencera, comme le veut le concept de l’émission, avec le jour de leur mariage. C'est donc devant le maire et leurs familles respectives que les deux célibataires à la recherche du grand amour feront pour la première fois leur rencontre et devront décider en quelques minutes s’ils consentent à se prendre pour époux. Une démarche qui laisse parfois sans voix leurs proches...

"Je me marie dans quelques semaines"



Choquée par l’annonce du mariage de son fils avec une inconnue, la mère de Yannick reste sans voix



#MariésAu1erRegard, nouvelle saison, lundi à 21.05 pic.twitter.com/hH8gYkQrXZ — M6 (@M6) March 6, 2021

Entre temps les téléspectateurs les suivront dans leurs préparatifs pour la cérémonie qui marquera peut-être le plus beau jour de leur vie. Pour cette saison 5, le nombre de candidatures a explosé avec plus de 10 000 reçues, a fait savoir la production qui a dû s’adapter aux mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.

"Je vais réaliser mon rêve de petite fille, me marier"



Mélina est submergée par l’émotion en se découvrant en robe de mariée.



#MariésAu1erRegard, nouvelle saison, lundi à 21.05 pic.twitter.com/SRZ9QdGzdh — M6 (@M6) March 3, 2021

Une saison pas comme les autres

Repoussés en raison de la crise sanitaire, les tournages des mariages ont exceptionnellement eu lieu en septembre et non en juin comme d’habitude. Pour respecter le protocole en vigueur, un lieu exceptionnel a été conçu pour célébrer les mariages. Il a été construit en extérieur, dans la cour de la Mairie, afin d'accueillir les invités dans le respect des règles de distanciation sociale. Et pour la première fois les voyages de noces se sont déroulés dans des locations en France.

Depuis son lancement, en 2016, l’émission de dating de M6 a célébré 22 mariages. Onze couples ont tenté de poursuivre l’aventure, mais seules trois d’entre eux perdurent aujourd’hui.

Parmi les participants à s’être distingués durant la nouvelle saison que les téléspectateurs s’apprêtent à découvrir, une candidate mariée depuis cinq semaines s’est retrouvée enceinte et des jumeaux ont tenté de vivre en même temps le plus jour de leur vie.

Aurélien (36 ans) a rejoint le casting afin de trouver l’amour et de fonder une famille. Quant à son frère, Mathieu, avec ses 2 enfants il espère vivre une belle histoire au sein d’un foyer recomposé.

La bande-annonce de la saison 5 de Mariés au premier regard :

L’amour n’est pas qu’une question de hasard #MariésAu1erRegard revient ce soir à 21.05 pic.twitter.com/doY22z0CNO — M6 (@M6) March 8, 2021

Les premières images de la nouvelle saison :