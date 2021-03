The Mandalorian : Benedict Cumberbatch refuse de jouer dans la série

Benedict Cumberbatch a démenti la rumeur qui l'envoyait au casting de la prochaine saison de The Mandalorian.

Les internautes s’étaient montrés très enthousiastes à l’idée de voir l’interprète de Doctor Strange se glisser dans la peau bleue de l’Amiral Thrawn, personnage à l'honneur dans la série d'animation « Star Wars Rebels » et évoqué par Ahsoka Tano (Rosario Dawson) dans le treizième épisode de The Mandalorian.

Hélas pour les fans, interrogé par Collider sur la possibilité de l’incarner, Benedict Cumberbatch s’est montré on ne peut plus catégorique. « C'est un 'non' direct pour moi, pour ce coup. Il n'y a aucun moyen que je devienne bleu. J'ai tourné en bleu, très récemment. Non, sérieusement, j'ai peu de temps avec mes enfants et je pense que rester assis sur une chaise de maquillage pour être peint en bleu, le temps qu'il faudrait pour le faire puis pour l'enlever à la fin de la journée ... Ce n'est pas le bon moment dans ma vie pour ça. »