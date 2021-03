Pékin express : pourquoi les candidats sont-ils passés d'un coup de l'Ouganda à la Grèce ?

Le jeu d’aventure Pékin Express entame la nouvelle phase de sa 14e saison ce mardi 16 mars et, à cause de la pandémie de Covid-19, quitte l’Afrique, où devait initialement se poursuivre encore la course, pour continuer...en Grèce.

Le tournage de cette saison, actuellement diffusée sur M6, avait été suspendu près de 6 mois en raison de la crise sanitaire, quand en mars 2020 avait été annoncée la fermeture des frontières et de l’espace aérien. Les candidats venaient alors tout juste d’achever le troisième épisode en Ouganda. La production avait alors dû organiser en urgence leur rapatriement.

« On avait juste 24h pour plier bagage. Peu importe le coût, il fallait rentrer. Le retour a été chaotique car il a fallu affréter un avion spécialement pour nous du Nord de l’Ethiopie jusqu’en Ouganda, et après prendre le dernier vol pour Paris avec tout le matériel », se souvient pour Télé-Loisirs Thomas Barneoud, membre de la production.

Alors qu’ils ne savaient pas si la course allait reprendre un jour ou s’arrêter définitivement, les candidats ont finalement été recontactés en septembre pour la reprendre, avec cependant un changement de taille dans l’itinéraire initialement prévu. Au lieu de « La route de la terre rouge » traversant l’Ouganda, l’Ethiopie et les Émirats arabes unis, la saison 14 en passera par « La route des trois continents », avec pour direction désormais la Grèce et la Turquie. « On a vu qu'on aurait une fenêtre de tir à la fin de l'été, on s'est mis à bosser sur une route européenne », explique pour Télé-Loisirs Thierry Guillaume, producteur de Pékin Express.

Ce mardi 16 mars, les téléspectateurs vont donc retrouver les participants en Grèce, plus exactement dans la ville d’Olympie. Autre changement de taille pour eux, celui du protocole sanitaire qui leur impose de reprendre la course masqués et de ne monter à bord de véhicules ne transportant pas déjà un autre passager. De quoi rendre un peu plus compliqué encore leur périple.