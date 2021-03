Arte.tv sera disponible en avril sur la TNT

La plate-forme numérique d’Arte, Arte.tv sera accessible sur la TNT (Télévision Numérique Terrestre) au début du mois d’avril.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné mercredi 24 mars son feu vert à la chaîne pour cette diffusion à titre expérimental, d'une durée de six mois, a précisé le président de la chaîne franco-allemande Bruno Patino, au quotidien Le Monde.

L’idée est de « donner une plus grande visibilité à ses contenus », a-t-il expliqué. Jusqu’alors contraints de s’y connecter via les sites et applis pour ordinateurs, smartphones, et tablettes, les téléspectateurs détenteur d’un boîtier TNT ou abonnés aux box Orange et Free pourront désormais accéder à Arte.tv, via le canal 77 de la TNT, et y visionner les contenus à la demande proposés par la plate-forme franco-allemande.

Arte.tv a notamment récemment profité du succès de Dérapages avec Eric Cantona, du documentaire Petite fille de Sébastien Lifschitz, ou encore de la série En Thérapie d'Olivier Nakache et Eric Toledano, qui a battu des records, cumulant 41 millions de visionnages pour ses 35 épisodes.