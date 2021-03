Rick & Morty : une date et une bande annonce pour la saison 5

La série animée «Rick & Morty» lancera sa saison 5 dès le 21 juin sur la chaîne Adult Swim, avec chacun des 10 épisodes disponible à la demande en quasi-simultanée avec la diffusion outre-Atlantique.

Les téléspectateurs n’auront pas eu à attendre bien longtemps avant de découvrir cette nouvelle salve d’épisodes, qui arrive un an seulement après la diffusion de la saison 4 de Rick & Morty. Cette série animée multi-récompensée aux Emmy Awards suit les aventures de Morty et de son grand-père, Rick, un scientifique sociopathe qui entraîne l’ensemble de la famille dans des aventures intergalactiques complètement folles. Et si on en croit la bande-annonce de la saison 5, les fans vont une nouvelle fois en prendre plein les yeux.

Créée en 2013 par Dan Harmon (Community) et Justin Roiland (Solar Opposites), Rick & Morty s’est imposée dans le cœur de millions fans grâce à son humour trash et ses réflexions métaphysiques sur l’origine de l’Univers, les mondes parallèles, ou encore le continuum espace-temps.

Pour rappel, la chaîne Adult Swim est disponible via les offres myCANAL. Elle est également disponible en illimité et à tout moment en SVOD en France (via Free, Bouygues Telecom, Molotov, Vitis et Parabole pour la Réunion), en Suisse (via Netplus), et sur toutes les plates-formes via le même canal que Toonami, de 23h à 2h.